Iceta creu que no és el moment d'una "cimera" entre governs perquè falten "acords" previs i "confiança"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, no creu que sigui el moment de plantejar una cimera entre el govern català i l'espanyol, tal com la Generalitat ha demanat a Pedro Sánchez aprofitant el consell de ministres que se celebrarà a Barcelona el 21 de desembre. "Crec que encara no som aquí", ha afirmat Iceta en una entrevista a Ràdio 4.

Posant en qüestió que el president de la Generalitat, Quim Torra, vulgui ara una trobada entre executius just després de retirar la confiança al govern espanyol, Iceta ha considerat que una cimera com la plantejada "es fa quan tens un gruix d'acords, confiança creada o perspectiva concreta treballada. "A vegades, per voler anar massa despresa no arribes abans", ha sentenciat.

El dirigent socialista també s'ha referit al destí de la legislatura espanyola, insistint en la idea que ja va posar sobre la taula el mateix Sánchez d 'un possible avançament electoral en cas que el pressupost de l'Estat no tiri endavant. "Amb pressupost aprovat pots justificar tranquil·lament que la legislatura duri un any més. Si no, ho tens més difícil", ha dit.

Sense entrar a valorar les declaracions concretes de Gabriel Rufián i Josep Borrell al Congrés, Iceta també s'ha referit a l'enganxada entre el diputat d'ERC i el ministre d'Exteriors a la cambra baixa: "A la política s'ha introduït espectacularització per escenificar el desencontre polític i tothom aixeca molt el to [...]. Però no és excusa. En un Parlament s'hi va a parlar, no a insultar", ha opinat.

I sobre la cursa electoral a Barcelona ha opinat que l'ex primer ministre francès Manuel Valls "es troba que el partit que l'apadrina no és el millor". "Voler fer una campanya catalanista de la mà de Cs no és el millor", li ha dit, refermant la negativa del PSC a unir-se a la seva plataforma electoral: "Nosaltres li vam dir des del primer dia: tenim un candidat i projecte propis per a Barcelona i creiem que és millor que el que ell pot representar". Iceta no ha tancat la porta, però, a sumar esforços després dels comicis del maig: "A Barcelona li caldria un govern de base com més àmplia possible, i això implica la suma de potser tres partits", ha dit.