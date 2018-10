Iceta no pactarà els comptes catalans sense acord a l’Estat

“D’incentius per pactar els pressupostos, ara mateix no en tenim cap”. La portaveu econòmica del PSC, Alícia Romero, és clara davant del fet que part del Govern busqui incloure els socialistes en l’equació per aprovar els comptes de la Generalitat. Els de Miquel Iceta, defensors del diàleg, estan disposats a parlar amb l’executiu sobre la qüestió, però de moment veuen lluny entrar en la negociació i encara més arribar a aprovar els pressupostos. “Seran els pressupostos d’un Govern que no sap on va, amb el qual no compartim prioritats socioeconòmiques i que té la independència com a objectiu més ambiciós”, argumenta Romero. Altres fonts socialistes, però, afegeixen un altre element a tenir en compte: el desenllaç dels comptes a l’Estat.

Aquestes fonts admeten que el PSC no pactarà els pressupostos de la Generalitat si ERC i el PDECat no sumen al Congrés per fer possible els del govern espanyol. “Seria incoherent”, afirmen, i així ho ha traslladat el partit al Govern, segons confirmen des de Palau. Els socialistes catalans consideren que si l’independentisme no mou fitxa a Madrid voldrà dir que ha posat unes condicions inassumibles per al PSOE -en termes de presos i autodeterminació- i que, a més, hauran rebutjat uns comptes que qualifiquen de “beneficiosos” per a Catalunya -en referència, sobretot, als 2.200 milions que l’Estat ha promès en cas que tirin endavant-. El pacte, llavors, no seria possible. I al revés: “Si a Madrid hi ha una actitud constructiva, aquí també podem parlar”, reconeixen les fonts del PSC.

El partit s’esforça en públic a negar qualsevol intercanvi de suports amb l’independentisme en matèria de pressupostos. “Cada institució és diferent”, al·legava aquest cap de setmana el secretari d’organització, Salvador Illa. I és que l’improbable suport d’ERC i el PDECat als comptes de Pedro Sánchez tampoc garantiria el sídels d’Iceta als pressupostos catalans. Reversió de les retallades, una fiscalitat més justa i progressiva i que els pressupostos s’ajustin a la llei i no serveixin per reincidir en la unilateralitat són les condicions que van detallar al conseller d’Economia, Pere Aragonès, en una primera reunió de contacte el mes passat.

A l’espera d’una segona trobada, encara sense data, el PSC té constància que ERC i una part de JxCat voldrien sumar-lo als pressupostos, si bé es veu totalment descartat pel nucli dur de la llista de Carles Puigdemont. “No ens volen veure ni en pintura”, diu un dirigent. Alguns càrrecs, però, tenen l’esperança que continuï sent així. Amb les municipals a la vista -i la possibilitat d’un eventual avançament electoral-, creuen que pactar amb l’independentisme els podria penalitzar a les urnes. I això al marge del que passi a Madrid.