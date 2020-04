Iceta avala que els presos polítics passin el confinament a casa

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha avalat que els presos polítics passin el confinament a casa. En una entrevista a RNE-Ràdio 4, el primer secretari dels socialistes catalans ha assegurat que "tots els presos en tercer grau han de passar el confinament a casa i els que treballen fora també. No s'han de fer distincions entre els presos". "Jo diria que els presos independentistes no han de ser tractats d'una manera i la resta d'una altra, s'ha d'aplicar el que estableixen les nostres lleis. És el departament de Justícia qui ha de proposar com cada pres ha de complir les seves obligacions en un context tan especial com aquest", ha afegit.

En aquest sentit, no ha estalviat crítiques per l'advertiment del Tribunal Suprem, que la setmana passada va deixar clar que alliberar als presos pel coronavirus pot suposar un delicte de prevaricació. "L'advertiment del Suprem sobre la possible sortida dels polítics presos em va sorprendre perquè no és el seu paper", ha reblat, mostrant d'aquesta manera el seu rebuig al posicionament del tribunal. I ceta ha argumentat que sempre espera del Suprem que sigui l'última instància i que es pronunciï quan hi ha decisions que consideri que no s'ha respectat la legalitat. Per aquest motiu, ha admès que no ha entès per què es va pronunciar de manera preventiva abans que les juntes de tractament de les presons catalanes decidissin quins presos podien passar el confinament a casa durant la crisi del coronavirus.

No ha estat l'única veu de l'oposició que s'ha posicionat a favor que els líders independentistes empresonats puguin estar-se a casa durant el confinament. La presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, va defensar dimarts passat que els presos polítics puguin passar el confinament derivat de la crisi del coronavirus a casa seva per "un tema humanitari, legal i de salut pública".

Les juntes de tractament de les presons de Mas d'Enric, Puig de les Basses i Lledoners van descartar finalment dijous, però, que els presos polítics puguin passar la quarantena a casa, segons va explicar en un comunicat el departament de Justícia. Aquesta possibilitat havia estat sobre de la taula aquests darrers dies, com una via per descongestionar les presons davant l'emergència del coronavirus, igual que s'ha fet amb altres interns en tercer grau o de reclusos en segon grau que ja feien sortides programades en virtut de l'article 100.2.

D'altra banda, Iceta ha evitat fer retrets al president Torra, com sí que ha fet la presidenta de la Diputació de Barcelona i presidenta del PSC, Núria Marín, sobre la gestió de la crisi del coronavirus en relació amb les residències, encara que ha dit que "el president Torra hauria d'haver expressat les seves queixes de manera menys polèmica". "Ara toca salvar vides i guanyar la batalla al virus i després redreçar l'economia", ha subratllat abans de sentenciar que "ara no toca parlar de quan han de ser les pròximes eleccions al Parlament". També ha avalat la represa de la taula de diàleg entre governs quan passi la crisi, així com una per reconstruir l'economia. Sigui com sigui, ha fet una crida a deixar enrere el procés independentista. "La crisi posa en relleu la necessitat de cooperar i el Procés no ha de ser el tema prioritari", ha opinat. Sobre les demandes del president Torra perquè es retornin a la Generalitat les competències que ha assumit l'Estat, Iceta s'ha preguntat quines s'han perdut. "Les comunitats autònomes estan comprant material de manera directa", ha dit recordant el cas de Madrid o de Castella-la Manxa.

"Si la coalició amb Podem supera aquesta crisi, durarà quatre anys"

Iceta ha afirmat que si el govern de coalició amb Podem supera la crisi té recorregut. "Moltes de les discussions al govern no s'han originat per la pertinença a un partit concret" i ha afegit que "si ha sobreviscut es mantindrà unit, tot i que una crisi així genera tensions". "Si la coalició PSOE-Podem supera aquesta crisi, crec que durarà quatre anys", ha reiterat just després. En quasevol cas, el primer secretari del PSC ha estès la mà als partits de l'oposició i ha afirmat aque caldran "pactes d'Estat per la reconstrucció econòmica un cop passada la crisi". El líder dels socialistes catalans ha opinat que el president espanyol ha hagut de tirar pel dret per la urgència del moment per rebatre les crítiques de l'oposició que denuncia que no ha estat consultada en la gestió de la pandèmia. "Amb un incendi s'ha d'actuar ràpid, però s'ha parlat de les mesures econòmiques, tot i que els posicionaments són divergents", ha reconegut.

Sobre la militarització de la via pública amb el desplegament de l'exèrcit, ha afirmat que "estem en guerra i jo vull acabar amb aquesta plaga i no em fa por que les forces de seguretat es mobilitzin" i ha recordat que han "desinfectat moltes residències i cal estar agraït". "Els drets i llibertats estan garantits per la llei, com ho està l'estat d'alarma", ha conclòs per silenciar les crítiques.