Iceta proposa des de Madrid un pacte d'estat per Catalunya que recuperi l'Estatut i augmenti les inversions

Amb el partit obert en canal per la decisió de donar suport al 155, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, s'ha traslladat a Madrid en una setmana decisiva per intentar posar sobre la taula una solució, al seu entendre, al "problema català", que no és altra que el que ha anomenat un "pacte d'estat per Catalunya" que, entre altres mesures, recuperi les 46 demandes -excepte la del referèndum- del president de la Generalitat, Carles Puigdemont i l'Estatut retallat, i a més tingui en compte un "ambiciós pla d'inversió estatal en infraestructures estratègiques per a Catalunya".

Al seu entendre, el 155 "no resol el problema de fons", però sí que permet "retornar a la legalitat com més aviat millor", però un pacte d'estat permetria "la resolució del problema". Perquè l'independentisme no és un "símptoma passatger" ni un "suflé". És a dir, demana que no es tracti Catalunya de forma "partidista" i que des de Madrid se sigui conscient que es parla a tots els catalans, no només per als independentistes o unionistes. "Això va de seduir una àmplia majoria", ha assenyalat, i ha apuntat que la millor manera no és un referèndum per solucionar un "empat" per la mínima: "No anem als penals, busquem una solució".

No demana "privilegis"

En aquest sentit, Iceta ha demanat a l'audiència que no "s'espantés", i per això ha recorregut a la definició que fa la Viquipèdia de 'pacte d'estat'. Ha deixat així molt clar que, en cap cas, vol pretendre "reclamar un privilegi" per als catalans, ni "trencar la igualtat de drets entre tots els espanyols", ni la sobirania nacional. Però que és essencial per "resoldre un problema polític".

El líder del PSC ha assegurat que el problema principal de Catalunya és de "divisió interna" i que "l'independentisme no sigui majoritari en la societat". El líder del PSC ha admès que no es va declarar la independència, però que sí que s'ha mostrat la "disposició de fer-ho en qualsevol moment" i que és això és el que està provocant un "dany enorme en la cohesió dels catalans i en la prosperitat econòmica".

Per això ha defensat la legalitat de l'aplicació del 155 i ha reiterat el compromís del PSC i del PSOE de "defensar sempre la legalitat". Iceta ha volgut reincidir de forma emfàtica en aquest punt perquè considera que a Catalunya és vist "com un traïdor i a Madrid com a sospitós" per proposar, com ha fet aquest dimarts, un pacte d'estat per Catalunya.

Un projecte seductor

Iceta ha volgut ser clar a l'hora de recordar des de Madrid que "més de dos milions de catalans volen separar-se d'Espanya perquè no conceben que Espanya pugui oferir una millor acomodació a les aspiracions de Catalunya", així com molts catalans volen un nou pacte constitucional.

La conferència, al Club Segle XXI -un espai de debat on ha emplenat tres quarts de la sala, unes 150 persones-, compta amb la presència de membres de la direcció del PSOE com l'exministra Cristina Narbona i el portaveu dels socialistes a la Comunitat de Madrid, Ángel Gabilondo, malgrat que no hi ha fet acte de presència el secretari general dels socialistes, Pedro Sánchez.

La proposta d'Iceta arriba el mateix dia que el PSOE ha mostrat discrepàncies amb l'advertència del govern espanyol a Puigdemont que no n'hi haurà prou amb la convocatòria d'eleccions per aturar l'aplicació de l'article 155. Iceta ha assegurat que si es convoquen eleccions no votaran a favor de la intervenció.