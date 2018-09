Iceta crida a restablir el "consens catalanista": "Alguns, en la recerca d'un Estat, ens faran perdre la nació"

Els plens del 6 i 7 de setembre de l'any passat van servir per aprovar les lleis de referèndum i transitorietat jurídica. Dues normes que van tirar endavant davant l'oposició frontal de PSC, PP i Ciutadans -els comuns es van abstenir en la llei de referèndum i van votar en contra de la de transitorietat-. Un any més tard, els socialistes han decidit recordar el que va passar el mes de setembre de fa un any i han apostat per fer-ho amb diferents veus que censuren tot el que va passar en aquelles sessions plenàries. A banda dels principals dirigents socialistes, en l'acte hi han participat veus com la de l'exdiputat de Catalunya Sí Que es Pot Joan Coscubiela; de la politòloga Àstrid Barrio, i de la doctora en dret constitucional Argèlia Queralt.

Tots els ponents han defensat una mateixa idea: la crítica a la via unilateral que l'independentisme va utilitzar la tardor passada. En aquest sentit, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat que el 6 i 7 de setembre "es va trencar el Parlament i es va fragmentar el país" i ha insistit en el fet que els socialistes ja van "advertir" del que podia passar si s'aprovaven les lleis de referèndum i de transitorietat jurídica. "Vam advertir que allò acabaria com el rosari de l'aurora, i així va acabar", ha lamentat el líder del PSC.

Un any després, el líder socialista ha demanat que no es torni a repetir un "disbarat" com el del setembre passat: "S'ha de recordar aquest disbarat, perquè no es torni a repetir mai". Per tot plegat, Iceta ha apel·lat a la "unitat" i a una "estratègia nacional compartida dels que no estan disposats a acceptar que el país se'n vagi cap al desastre". "Hem de tornar al restablir el consens catalanista", ha demanat Iceta, que ha acusat l'independentisme "d'haver premut massa l'accelerador i haver fet estavellar el cotxe". I ha afegit: "Alguns, en la recerca d'un Estat, ens faran perdre la nació".

Davant dels fets de l'octubre de l'any passat, Iceta s'ha refermat en la postura del PSOE de donar suport a l'aplicació de l'article 155. El líder socialista considera que va ser una manera de restablir els drets dels ciutadans. "Si m'haguessin dit que la defensa dels meus drets l'hagués hagut d'anar a buscar a l'Estat, no m'ho hagués cregut", ha assegurat.

La portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, ha estat la persona encarregada d'encetar l'acte dels socialistes qualificant els plens de fa un any de "taca negra en la nostra història". Per Granados, tot i que l'independentisme va assegurar que els plens "anaven de democràcia", la portaveu socialista considera que "allò va ser autoritarisme". De fet, per Ferran Pedret el que van fer les forces de l'oposició "no va ser fer filibusterisme" parlamentari, per tal de frenar als independentistes, sinó que "van fer ús de totes les eines parlamentàries" que tenien a l'abast. Una estratègia que va portar a que fossin dues jornades maratonianes i plenes de crispació. Per Pedret, l'independentisme va intentar que "una majoria parlamentària pot passar per sobre l'Estatut, la Constitució i els drets dels diputats". "Això és molt gros, ens hem de mobilitzar", ha esperonat.

Coscubiela titlla "d'estafa" els plens del 6 i 7 de setembre

A banda dels portaveus socialistes al Parlament, Eva Granados i Ferran Pedret, en l'acte hi ha participat l'exdiputat de Catalunya Sí Que es Pot (CSQP) Joan Coscubiela, un dels diputats que van viure aquests dos plens de primera mà i que va fer una crítica més aferrissada a l'estratègia independentista. Només començar l'acte, Coscubiela ha deixat clar que la seva participació en l'acte és a "títol personal".

Coscubiela ha censurat tot el que va passar en els plens del 6 i 7 de setembre de l'any passat i ha assegurat que van ser dues sessions que "van culminar un procés que venia de lluny: va convertir una gran il·lusió col·lectiva en una gran ficció política; i van convertir l'astúcia en un autoengany i una estafa política de primera magnitud". Per Coscubiela, durant tot el curs polític passat "la democràcia es degradava a marxes forçades". De tota manera, l'exdiputat de CSQP ha volgut diferenciar la "responsabilitat política de la penal" dels dirigents independentistes. De fet, ha assegurat que "estan injustament empresonats" perquè "el delicte de rebel·lió no s'aguanta per enlloc i estan patint una presó provisional abusiva".

A banda de les intervencions polítiques, en l'acte també hi han participat la politòloga Àstrid Barrio i la doctora en dret constitucional Argèlia Queralt. Totes dues han censurat l'estratègia unilateral de l'independentisme i tot el que va passar fa un any. Entre el públic, també hi ha l’expresident del grup parlamentari de Catalunya Sí que Es Pot, Lluís Rabell; l’exdiputat del PP Fernando Sánchez Costa, i el president de Societat Civil Catalana, José Rosiñol.