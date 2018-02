Iceta diu que s'ha reunit amb familiars dels presos polítics, però ells ho neguen

El primer secretari del PSC ha assegurat avui durant una entrevista a 'El món a RAC1' que ell també s'ha reunit amb els familiars dels presos polítics de forma privada. D'aquesta manera ha tret ferro a l'absència dels regidors dels PSC en la trobada d'ahir amb familiars de presos a l'Ajuntament de Barcelona. "Pel respecte que els tenim no ens vam reunir ahir amb els familiars dels presos, perquè no ens agrada fer-nos la foto per als mitjans, però jo sí que m'he reunit amb les parelles i filles dels presos"."No participarem en campanyes per deslegitimar les decisions judicials, però estem en contra de la presó preventiva i em semblaria bé que els acostessin a Catalunya", ha afegit Iceta.

Diana Riba, dona de Raül Romeva i portaveu de l'Associació Catalana pels Drets Civils, formada pels familiars dels presos polítics i dels exiliats, ha desmentit poc després al mateix programa cap trobada amb Iceta. "Iceta no s'ha posat en contacte directament amb cap familiar, ni amb cap advocat, ni amb els consellers que van estar empresonats", ha rebatut Riba. La portaveu ha assegurat que "en cap cas s'han trobat cara a cara" i que només s'ha posat en contacte amb Iceta un familiar d'un pres -no ha volgut revelar qui era-, que va trucar directament al líder del PSC fa uns dies. Riba ha demanat oficialment una reunió amb Iceta després de reiterar de nou que "amb els familiars dels presos i amb cap dels presos s'hi ha posat mai en contacte".

El primer secretari del PSC ha justificat el vot en contra del PSC a l'Ajuntament de Barcelona per l'apropament dels presos polítics a Catalunya: "No volem deslegitimar les decisions de la justícia i no compartim que no hi hagi separació de poders, com sostenia el text que es votava". En aquest sentit, ha acusat les forces que van impulsar la moció de no buscar el consens amb un text que es limités a demanar l'apropament.

"Si no hi ha sentència no posaria ningú en presó preventiva, respecto la decisió del jutge i la separació de poders, però el delicte de rebel·lió el veig molt forçat", ha anotat Iceta, que no troba "oportú ni necessari" visitar els presos. "És una obra de misericòrdia visitar-los, però seria llegit com un missatge molt equívoc", ha opinat mentre ha lamentat que Junqueras digués a l'ARA que "sense el PSC no seríem a la presó". El primer secretari del PSC ha reiterat que defensar l'indult per als presos polítics durant la campanya electoral els podria haver penalitzat. "Hi ha qui diu que ens va penalitzar en les eleccions; potser simpatitzants nostres no ens van donar el seu suport per haver parlat d'eventuals indults, però també per governar amb partits independentistes a alguns municipis o pels tripartits, perquè volien una resposta més clara i contundent contra l'independentisme".

Sobre les declaracions durant la campanya del 21-D de l'exministre Josep Borrell que calia "desinfectar Catalunya", Iceta ha evitat criticar-lo i ha assenyalat: "És obvi que tenim un problema de divisió social, i ho demostra que Cs hagi guanyat les eleccions". Pel que fa a la situació de bloqueig actual amb la investidura, el màxim dirigent socialista ha deixat clar que "el ple que demana Ciutadans no desencalla la situació perquè segueix sense córrer el termini per a la investidura; la demanda del ple no desbloqueja la situació per si mateixa".

Iceta ha descartat Puigdemont com a candidat perquè "no pot fer un debat sense ser-hi" i ha deixat clar que "no es poden encarregar tasques a gent que no les pot exercir". "Jordi Sànchez té un problema similar per la seva situació penitenciària", ha subratllat Iceta, que ha instat l'independentisme a preguntar-se si és el candidat més indicat. "Si primen els factors emocionals pot tenir un sentit investir una persona que és a la presó, però nosaltres creiem que és un error exercir un càrrec si no es pot fer amb plenitud", ha assegurat Iceta. Sobre la possible inhabilitació en el futur de Turull, un altre dels dirigents que sona per presidir la Generalitat, ha assenyalat que "és un cas un pèl diferent", tot i que ha advocat per investir un candidat que "no tingui cap causa pendent".

Tampoc ha passat per alt les declaracions de la portaveu del PSOE al Congrés, Margarita Robles, que va afirmar ahir que "tot el que ajudi a rebaixar la tensió s'ha de valorar positivament" després que donés suport a la censura de l'obra dels presos polítics exhibida a Arco i que es va retirar. "No tothom ha d'opinar igual", s'ha limitat a assenyalar. "Hi ha d'haver màniga ampla amb la llibertat d'expressió i jo no l'hauria retirat, l'obra", ha remarcat Iceta, que ha tret ferro a les discrepàncies a les files socialistes.

D'altra banda, Iceta ha atribuït l'ofensiva contra la immersió lingüística a les aules a la pugna per liderar el nacionalisme espanyol entre el PP i Ciutadans. "Hi ha qui se sent còmode amb la confrontació; davant d'un problema hi ha gent que en vol treure profit i no el vol resoldre, però no hi haurà canvis perquè el govern [espanyol] no sap com posar-s'hi i el TC, que no és un àrbitre comprat, ha posat en qüestió la llei Wert".