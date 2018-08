Iceta dona suport a Sánchez amb l'avís sobre el 155: "Fora de la llei hi ha desastre"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha donat suport aquest divendres en una entrevista a l'ACN a l'advertiment que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va fer a Torra sobre les conseqüències que pot tenir tornar a la via unilateral. Iceta ha recordat que fora de la llei hi ha el "desastre" que ja s'ha viscut i s'ha mostrat confiat que els sobiranistes no repetiran "el mateix error". "Com que els independentistes són sensats i intel·ligents, estic convençut que no repetiran el mateix error", ha subratllat.

Així, Iceta s'ha sumat als avisos de Sánchez, que aquest dijous va insinuar des de Colòmbia que pot tornar a aplicar el 155 si el Govern torna a la via unilateral. "Sap molt bé els límits que té", va apuntar el president espanyol.

El líder del PSC ha assegurat que el diàleg és "absolutament" compatible amb el respecte a la llei i ha fet una crida que el Govern correspongui Sánchez amb voluntat de diàleg. "Convé ser molt clars, hi ha un diàleg possible dins de la llei. Això és el que hem ofert i esperem que tingui fruits. Però és cosa de dos", ha afirmat.