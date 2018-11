El PSC proposa una reforma fiscal i mesures contra el frau que suposarien 1.000 M€ més per als pressupostos

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha presentat avui la seva proposta de pressupostos, que passa per obtenir 1.000 milions més, que sumats als 2.000 milions provinents de l'Estat servirien, a parer seu, per revertir les retallades. Unes propostes que advoquen per la reforma de l'impost de successions –que aportaria 300 milions d'euros–, eliminar beneficis fiscals –200 milions–, modificar el tram autonòmic de l'IRPF –100 milions– i intensificar la lluita contra el frau fiscal –400 milions–, i que plantejaran al conseller d'Economia, Pere Aragonès, en la reunió que mantindran dimarts per negociar els pressupostos. Unes propostes que difereixen dels plantejaments dels comuns. En aquest sentit, el líder socialista ha apostat per un increment de l'IRPF a partir dels 120.000 i no dels 90.000, com defensen els comuns.

Iceta ha tornat a insistir en la necessitat d'aprovar els pressupostos a l'Estat perquè la Generalitat disposi de més recursos. En una entrevista a la Cadena SER, Iceta ha assenyalat que la clau és aprovar els pressupostos de l'Estat per "eixamplar el marge pressupostari". "Els bascos han demostrat més professionalitat que els catalans, perquè tenen menys diputats i obtenen més recursos i competències", ha afegit després de deixar clar que "no podem renunciar a més recursos".

Iceta ha justificat la demanda de compareixença del president Quim Torra al Parlament per la vaga del sector públic perquè "sembla que només es preocupa per una causa, i cal esmerçar recursos als serveis públics en la gestió quotidiana". El màxim dirigent socialista ha recordat que "Catalunya va ser la primera comunitat a impulsar retallades i encara no s'han revertit".

També ha avisat que "si no hi ha pressupostos a l'Estat comença el compte enrere cap a les eleccions" i ha remarcat que "un govern ha de tenir una agenda econòmica". Sigui com sigui, Iceta no aposta per un 'superdiumenge' electoral: "Coneixent com conec el president, crec que Sánchez vol exhaurir la legislatura, però depèn també de l'actitud de les forces polítiques que li han donat suport". "Sánchez va obtenir un mandat, vol tenir temps per mostrar les polítiques que faria i creu que l'enfocament que porta a terme amb Catalunya és més encertat que el del PP i Cs", ha argumentat per justificar que el president espanyol refusi un avançament electoral.

"Sense Borrell no sabriar anar ni a comprar el pa"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha afirmat que "sense Borrell no sabria anar ni a comprar pa". En una entrevista a Ser Catalunya, el líder els socialistes catalans l'ha qualificat de "molt bon" ministre d'Exteriors. "És una persona que a vegades concita filies i fòbies, a vegades se les guanya per com és i com s'expressa. Però és un pes pesant del govern", ha defensat per després afegir que dubta que substituir-lo sigui una bona idea.

Aquesta setmana, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha imposat una multa de 30.000 a Borrell per utilitzar informació privilegiada en el cas Abengoa i s'ha referit al genocidi de natius americans amb l'expressió "matar quatre indis".