Iceta titlla de "nyap" la Lomce després de la sentència del TC

En un moment en què el govern espanyol es planteja tornar a atacar el model d'immersió lingüística a l'educació, la sentència del Tribunal Constitucional (TC), que aquest matí ha anul·lat l'obligació de la Generalitat de pagar 6.000 euros a les famílies que volguessin ensenyament en castellà, no ha deixat indiferent cap formació política. Mentre que el portaveu del PP, Alejandro Fernández, ha assegurat des del Parlament que el seu partit "respecta" la decisió judicial, tant el PSC com Ciutadans han carregat contra la Lomce, tot i que amb arguments diferents.

El PSC ha defensat el funcionament del model d'immersió lingüística i ha demanat "prudència" en "temes de llengua". El líder socialista, Miquel Iceta, ha titllat de "nyap" la llei Wert. Per la seva banda, la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, s'ha mostrat a favor que tant el català com el castellà siguin llengües vehiculars a l'escola, però ha afirmat que "el govern espanyol ha d'explicar com garantirà que a Catalunya, amb normalitat, s'estudiï en la llengua vehicular castellana i la catalana".

Paral·lelament, el líder de Catalunya en Comú - Podem, Xavier Domènech, ha urgit els líders polítics a formar govern per fer front a l'amenaça del PP de posar fi a la immersió lingüística: "Estem en un gran moment d'indefensió en què el govern de Catalunya no està en disposició de defensar un dels grans consensos del catalanisme. Si no són capaços de fer un govern, com a mínim que deixin fer un ple de la representació del poble de Catalunya per defensar allò que ens uneix a tots i totes", ha insistit: "Si el Parlament fa una declaració expressa en defensa de l'escola catalana, perquè no és al PP a qui competeix intervenir-hi, guanyarem força com a poble. És exigible la celebració d'aquest ple".

Per la seva banda, el diputat de Junts per Catalunya (JxCat) Lluís Font ha celebrat la sentència del TC: "Fa anys que el govern espanyol intenta interferir en aquest model d'èxit", ha assegurat. "Avui el TC ha actuat amb lucidesa donant resposta al que era un clam evident", ha sentenciat.