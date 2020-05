La clausura de l'hospital de campanya d'Ifema acaba amb picabaralla política pel paper de Díaz Ayuso

L'acte de clausura de l'hospital provisional d'Ifema a Madrid ha acabat aixecant polseguera. Partits de l'oposició i sindicats han criticat la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, tant per no respectar la distància de seguretat com per haver-se acabat unint als càntics de part del personal sanitari que reclamaven tenir tests contra el covid-19. Un grup de sanitaris l'han rebut amb una escridassada: "No ens representes".

Després de 40 dies operatius, aquest hospital provisional contra el covid-19 al recinte firal ha tancat les portes. Més de 3.800 pacients han passat per aquesta instal·lació. De fet, els quatre últims pacients han rebut l'alta avui mateix, abans d'un acte en què l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dit que l'hospital s'ha convertit en "un símbol d'esperança i lluita". L'alcalde ha ressaltat que, en un moment en què Madrid estava afrontant una pandèmia "d'una magnitud difícilment valorable", la posada en marxa d'aquesta "proesa" d'hospital es va convertir en "un símbol que la societat madrilenya no es rendia, que donaria la talla, faria front a la situació i donaria esperança a tots els madrilenys".

La protagonista del dia ha sigut, però, Isabel Díaz Ayuso, que s'ha fet selfies amb personal sanitari que l'aplaudia dins del recinte, quan fora d'altres l'han increpat dient que venia per "postureig". Ayuso ha acabat dins dels food trucks que han servit per donar menjar aquests dies a personal i pacients de l'Ifema, servint entrepans a companys del Partit Popular mentre feia broma sense respectar la distància de seguretat. "Porto tot el dia fent entrepans", bromejava riallera.

El portaveu de Més Madrid a l'Assemblea, Pablo Gómez Perpinyà, ha anat a l'acte, i ha denunciat que s'ha trobat amb unes "mil persones al recinte, on no s'han respectat les distàncies ni els protocols" de seguretat contra el coronavirus. Gómez Perpinyà ha preferit quedar-se a fora, al costat dels sanitaris que protestaven demanant tests i defensant la sanitat pública. Personal que, per sorpresa, ha vist com Díaz Ayuso s'unia als seus càntics. "Ha sigut una esperpèntica campanya de màrqueting de la presidenta, que ha arribat fins al punt de pujar a dalt d'un camió per repartir entrepans. I tot plegat, en estat d'alarma".

🔴 Los sanitarios en IFEMA también han gritado "queremos los test", una proclama a la que se ha unido la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso.



La regidora del PSOE Mar Espinar ha dit: "El que han fet el PP i Ciutadans avui a Madrid forma part del populisme més grotesc i la irresponsabilitat més absoluta, juguen amb foc. Què serà el següent que farà Ayuso, sortir per comprar lleixiu?" Per la seva banda, el secretari general de CCOO Madrid, Jaime Cedrún, ha retret que "en un dia tan assenyalat com el Primer de Maig" Ayuso hagi "decidit realitzar una performance a Ifema".