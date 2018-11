Iglesias demana a ERC i el PDECat el suport als pressupostos malgrat la "ràbia" per la petició de penes als presos

El PSOE i Podem insisteixen a deslligar la negociació dels pressupostos de la causa judicial contra el Procés, mentre que el PP ha acusat aquest dissabte el govern espanyol de creuar "totes les línies vermelles", i ha cridat als "militants socialistes que miren amb vergonya al seu partit" a sumar-se a les seves files.

La vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, s'ha mostrat convençuda de que els pressupostos que catalans i espanyols necessiten tiraran endavant en un acte a Tortosa en què no ha fet cap esment a l'escrit de l'Advocacia de l'Estat que es va entregar ahir als Suprem i que acusa els independentistes presos de sedició i malversació. S'ha limitat a demanar "deixar enrere els anhels partidistes" i anteposar l'interès de la ciutadania per superar el repte al qual s'enfronten Catalunya i Espanya: "Seguir caminant junts".

Lastra ha coincidit a l'acte amb el líder del PSC, Miquel Iceta, qui sí ha advertit als partits independentistes de que és un "grandíssim error" lligar el vot als pressupostos de l'Estat al judici a la cúpula del "procés". Iceta ha replicat així al president català, Quim Torra, qui ahir va anunciar que "el poble de Catalunya" retira el suport al president del Govern, Pedro Sánchez, i no votarà "mai" els pressupostos generals.

Els socialistes han vist també com el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, s'ha dirigit avui a ERC i PDECat per intentar convèncer-los de que donin suport els pressupostos malgrat la "ràbia" que puguin sentir per la petició de condemnes del Procés, perquè no ho pagui "la gent treballadora". Iglesias ha considerat "una vergonya" que els "violadors" del cas de La Manada hagin estat condemnats a nou anys i ara la Fiscalia demani 25 anys de presó per a l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras.

En el pol oposat, el president del Partit Popular, Pablo Casado, ha acusat la Moncloa de creuar "totes les línies vermelles" en el procés judicial per l'1-O i ha fet una crida als "militants socialistes que miren amb vergonya al seu partit" perquè se sumin al PP. "És una irresponsabilitat tremenda", ha dit Casado abans d'afegir que els independentistes utilitzaran aquest argument en el seu recurs davant el Tribunal Europeu de Drets Humans, en un camí que segons la seva opinió formarà part d'un hipotètic procés cap a l'indult.

Igual de crític ha estat el secretari general dels populars, Teodoro García, que ha demanat a la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, que no prengui "per tontos" als ciutadans al negar que el seu govern hagi canviat de criteri en la causa contra els líders del "procés".

Qui ha carregat contra tots ha estat el president de VOX, Santiago Abascal, en un acte a Bilbao en el qual ha carregat contra Sánchez, per la seva posició davant els independentistes però també contra Casado per "no atrevir-se" a respondre quan el líder de l'executiu espanyol els va preguntar pels "valors essencials" que comparteix amb VOX.