Pablo Iglesias proposarà un pacte postelectoral a ERC i el PSC

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha proposat aquest dimarts un pacte amb ERC i el PSC just després de les eleccions del 21 de desembre. Per a Iglesias, aquest acord suposaria "la solució més sensata" per a Catalunya i reuniria totes les forces "progressistes però que pensen diferent". Són declaracions que el líder de la formació lila ha fet aquest matí a la Cadena SER.

"Hi ha progressistes que són partidaris d'una Catalunya uninacional i espanyola, d'altres que són independentistes i d'altres que apostem per la fraternitat i un nou encaix de Catalunya; el millor seria que ens poséssim d'acord", ha apuntat Iglesias.

El líder de la tercera força al Congrés de Diputats també ha confirmat que el vicepresident cessat de la Generalitat, Oriol Junqueras, ja va rebre la mateixa proposta al mes d'agost, poques setmanes abans que se celebrés el referèndum de l'1-O.

En la mateixa entrevista, Iglesias ha descartat per complet donar suport a Cs i el PP després del 21-D, els quals ha qualificat com a partits "d'extrema dreta". A part d'això, Iglesias també ha anunciat que no negociarà amb el PDECat i la CUP. Aquests últims, segons el líder del partit lila, es troben "políticament fora de Podem" i ha censurat alguns dels membres del partit. Així, Iglesias dona per suposat que els partits independentistes es presentaran als comicis del 21-D per separat i no en un bloc comú. La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha dit aquest dimarts a 'Els matins' de TV3 que no descarta "una coalició com la de Junts pel Sí", però també valora la possibilitat "d'anar separats o formar una llista encara més àmplia".

A continuació, el líder de Podem ha negat que al partit hagi faltat claredat. "Una altra cosa és que el que diem no ens agradi", ha defensat Iglesias. "Podem dir certes veritats que molestin algunes persones, però ningú ha demostrar tanta coherència", ha sentenciat. Finalment, ha defensat un referèndum legal i pactat i que tingui tres preguntes: el 'sí' a la independència, el no' i una opció que plantegi un nou encaix de Catalunya com a nació dins l'estat espanyol.