Iglesias diu que va ser Junqueras qui va proposar la trobada a la presó

El dia abans de la trobada entre Pablo Iglesias i Oriol Junqueras, el líder de Podem ha assegurat que va ser el president d'ERC qui va sol·licitar una reunió entre tots dos per parlar de "política en general". En declaracions als mitjans de comunicació als passadissos del Congrés de Diputats, el líder de Podem ha dit que demà anirà a Lledoners amb la disposició "d'escoltar" Junqueras.

Iglesias va mostrar el seu interès per veure Junqueras quan al juny va anar a la presó de Soto del Real a visitar el president d'Òmnium, Jordi Cuixart. La seva baixa per paternitat el va obligar a ajornar la trobada. Abans de la reunió de demà, el líder de Podem ha fet una crida general a les forces polítiques per "rebaixar una mica el to" amb l'objectiu de facilitar la sortida de la situació "d'excepcionalitat" en què es troba Catalunya.

De fet, Iglesias ha retret que el diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián digués que la seva visita a Lledoners era per pressionar Junqueras perquè els republicans donin suport als pressupostos del govern espanyol. "A cop de Twitter no aconseguirem sortir de la situació excepcional a Catalunya", ha dit Iglesias. Per al líder de la formació lila, la crisi de Catalunya requereix "molt de diàleg, molta mà esquerra i, a vegades, treballar en silenci algunes coses a poc a poc". Segons el seu parer, la situació "d'excepcionalitat política" que viu el país requereix "normalitzar el diàleg" i evitar els missatges "agressius" a través dels mitjans de comunicació.

Fonts d'ERC expliquen que Junqueras va demanar la reunió amb Iglesias abans de l'estiu per parlar de la situació política. Aleshores, el secretari general de Podem no va poder-hi anar i la invitació havia quedat pendent. Ara, Iglesias ha reactivat la visita, segons expliquen les mateixes fonts. Des d'ERC afirmen, però, que la intenció de Junqueras no és tractar amb Iglesias el tema pressupostari.