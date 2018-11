Iglesias avisa Sánchez que no pot governar sense pressupost

A mesura que es va fent evident que Pedro Sánchez no podrà aprovar el pressupost creixen les tensions dins del govern i en la majoria que li dona suport per saber quin ha de ser el camí. A la Moncloa es mantenen en la tesi que cada dia que passin amb el control del govern espanyol és una victòria, i per això estan disposats a governar uns mesos més amb els comptes de Mariano Rajoy prorrogats, com va deixar entreveure dilluns la ministra d’Economia, Nadia Calviño. Però el principal suport de Sánchez al Congrés, Podem, no està d’acord amb aquesta tesi, com va deixar clar ahir el líder de la formació lila, Pablo Iglesias, que va considerar que no és “gaire sensat” esgotar el mandat si no s’aconsegueix una majoria per validar uns comptes.

Sánchez, de fet, havia defensat que no governaria amb els comptes de Mariano Rajoy més enllà dels primers mesos de mandat, en els quals sí que han estat en vigor els pressupostos del 2018, que estaven acabats d’aprovar quan va guanyar la moció de censura fa cinc mesos. L’excusa aleshores era que no hi havia temps material per aprovar uns nous comptes, però aquest argument no val per als de l’any que ve. Per això, va dir que presentaria els seus i buscaria els suports necessaris, que semblen descartats després de les acusacions de l’Advocacia de l’Estat i la Fiscalia contra els presos independentistes, que han allunyat el PDECat i ERC de donar-los suport. Iglesias va dir que “políticament seria molt difícil d’explicar” que s’han perdut els suports que van fer triomfar la moció de censura, i per això va dir que Sánchez s’havia d’“esforçar” per tornar a lligar-los.

I tot i que la voluntat del govern espanyol continua sent esgotar la legislatura i se sospesen possibles escenaris, com ara governar amb projectes de llei que creïn impostos per complir amb Brussel·les mentre s’aprofiten les partides obertes dels comptes de Rajoy -que ja preveien estar prorrogats durant el 2019- per aprovar noves partides de despesa, ahir la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va matisar Calviño i va dir que no preveu cap escenari que no passi per l’aprovació dels pressupostos. La ministra va dir que treballen “intensament” per aconseguir els suports necessaris. El dubte, en primer terme, és saber si els comptes passaran el filtre de les esmenes a la totalitat (caldria que els independentistes votessin en contra de les esmenes del PP i Cs). Aleshores, la votació definitiva seria al febrer, coincidint amb el judici als presos polítics.

Ahir el Govern va reiterar el seu rebuig als pressupostos de l’executiu espanyol i va recordar a Podem que és Sánchez qui ha de fer una proposta per resoldre el conflicte a Catalunya si té interès a aprovar-los, informa Núria Orriols. La portaveu, Elsa Artadi, va censurar l’actitud dels comuns per vincular el suport als comptes a possibles acords sobre la llibertat dels presos i va criticar l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per mesclar els diners que podria rebre la Generalitat dels pressupostos de l’Estat amb la “dignitat”. Tanmateix, va situar els comuns com a soci preferent per als comptes de Catalunya del 2019 i va recordar que en l’equació de la negociació també hi ha els de l’Ajuntament de Barcelona.