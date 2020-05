Iglesias, reelegit secretari general de Podem amb el 92% dels vots

El plàcid Vistalegre que esperava a Pablo Iglesias al mes de març es va haver d’ajornar quan va esclatar la pandèmia del coronavirus i el govern espanyol va obligar a confinar el conjunt de la ciutadania espanyola. Sense esperar arribar a la fase de la "nova normalitat", el líder de Podem va decidir fa dues setmanes reactivar les votacions telemàtiques a la secretaria general i deixar, d’aquesta manera, liquidat el procés de renovació de la direcció estatal estroncat pel covid-19. Un procés que ha portat Pablo Iglesias a rebre l'aval absolut del partit amb un 92% dels vots, 53.167 del total de 59.201 inscrits que han participat a la votació, el que representa un 11% del total dels militants que tenien dret a votar. Una xifra similar a la de les últimes primàries celebrades al Congrés, però molt inferior a la de l'última assemblea ciutadana, que va ser d'un 33%.

Sense Íñigo Errejón i després de la ruptura pactada amb Anticapitalistes, al líder lila només se li havia presentat com a contrincant un militant de Castella-la Manxa, Fernando Barredo, que estava lluny de fer-li ombra. De fet, ha obtingut tan sols el 7,8% dels vots. Així, la tercera assemblea ciutadana dels liles, a diferència de l’última, s’havia convertit en una autèntica bassa d’oli per a Iglesias, que no ha volgut allargar més aquest procés en el temps per si de cas el seu pacte de coalició amb el PSOE se li comença a girar en contra –després que l'última enquesta del CIS li pronostiqués una lleugera davallada.

El líder de Podem va decidir reactivar el procés i que els inscrits poguessin votar de manera telemàtica entre el 15 i el 21 de maig la secretaria general. Votacions telemàtiques reactivades, però sense debat presencial com en les dues últimes assemblees ciutadanes. Iglesias va optar per no esperar fins que la pandèmia permetés fer un debat d’aquestes característiques de manera presencial i va decidir eliminar-lo directament i acabar el procés de manera telemàtica. Així, els inscrits simplement han hagut de votar els documents, tal com han fet també amb els membres del consell ciutadà i el secretari general.

Canvis organitzatius

Sigui com sigui, Iglesias ha revalidat el lideratge per tercer cop consecutiu davant d’un Podem amb cada vegada menys oposició interna, que ha anat abandonant el partit. Primer va ser Íñigo Errejón, per crear Més País, i després Anticapitalistes, arran del pacte de govern amb el PSOE, que encara ha de definir el seu rumb com a formació –i decidir, per exemple, si es presentaran als pròxims comicis electorals–. En la llista que es va presentar, Iglesias ha mantingut persones de la seva confiança, com el portaveu lila, Pablo Echenique, o la ministra d’Igualtat, Irene Montero. A més, també ha intentat estrènyer llaços amb els comuns d’Ada Colau, incorporant persones com l’actual president d’Unides Podem al Congrés, Jaume Asens; la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, o també la diputada dels comuns al Parlament i aspirant a liderar Podem a Catalunya Conchi Abellán.

El projecte polític i organitzatiu d’Iglesias, però, ha mutat respecte de l’inici. Aquesta vegada ha decidit obviar qualsevol referència a un referèndum per a Catalunya en el seu document polític i s’ha limitat a defensar que "somnia" amb una "república plurinacional i solidària". Els canvis també són a nivell organitzatiu. Elimina la limitació de sous a tres salaris mínims interprofessionals per substituir-la per donacions al partit d’entre un 5% i un 30% del sou dels càrrecs públics, proposa que els inscrits paguin una quota per poder participar en la presa de decisions de la formació i que el secretari general de Podem es pugui mantenir més de 12 anys al capdavant del partit. De moment, Iglesias porta sis anys liderant Podem i, tot i que aquesta setmana assegurava que no estaria "tota la vida" en política, ara per ara no hi ha posat data de caducitat, sinó que s’ha fet el partit a mida per si vol allargar encara més aquest lideratge.