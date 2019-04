Iglesias no descarta que polítics o "falsos periodistes" acabin a la presó pel cas Villarejo

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, apunta que "uns quants poden acabar a la presó" per la trama de suposat espionatge a la seva formació política. En una entrevista a RAC1, Iglesias ha assenyalat que podrien ser càrrecs polítics o "falsos periodistes" que poden haver participat en la "branca mediàtica de la trama". Iglesias ha demanat explicacions al govern de Pedro Sánchez després de la dimissió del director d'Informació Nacional, Alberto Pozas, al ser vinculat amb el cas Villarejo. Concretament, l'excomissari ha assegurat que li va entregar un llapis de memòria amb les dades d'un telèfon robat a una assessora d'Iglesias quan Pozas era director de la revista 'Interviú'.

Per a Iglesias, ja no se sosté la declaració del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i assegura que s’han netejat les "clavegueres" de l'Estat. També ha dit que no s'entén la dimissió de Pozas "si tot estava net". "La clau no era la investigació ni l’espionatge, sinó crear notícies falses. La branca més perillosa era la mediàtica", ha defensat.

Preguntat pel fet que l'alcaldessa de Barcelona i líder dels comuns, Ada Colau, utilitzés en campanya les informacions falses sobre el llavors també candidat Xavier Trias, Iglesias ha admès que "tothom es pot equivocar davant una informació falsa".

Respecte a l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), que pronostica una forta davallada dels comuns a Catalunya a les eleccions del 28-A, el líder de Podem ha tret importància a les dades i s'ha mostrat convençut que els comuns guanyaran a Catalunya, com ho van fer en les anteriors eleccions espanyoles del juny del 2016. "Crec que el 28-A hi haurà sorpreses", ha pronosticat.

lglesias compartirà aquest dissabte escenari amb Ada Colau i el cap de cartell de les eleccions espanyoles per Barcelona, Jaume Asens. Ho farà en un acte a La Farga de l’Hospitalet de Llobregat aquest migdia.