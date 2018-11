Iglesias: "Amb el discurs del 3-O, la monarquia va deixar de ser un símbol de consens per ser-ho de la dreta"

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha valorat aquest divendres a Catalunya Ràdio el discurs que el rei Felip VI va fer el 3-O després del referèndum, en què es va alinear amb el govern espanyol de Mariano Rajoy i va obviat demanar diàleg amb l'independentisme. "El discurs del Rei va comprometre la monarquia: va deixar de ser un símbol de consens per ser un símbol de la dreta", ha dit, i ha recalcat que avui la corona "és una institució que agrada molt a la dreta espanyola, però a la resta no".

"Algú es va equivocar a la Zarzuela", ha insistit el número u de Podem: "Algú va convèncer a Felip VI que el seu 3-O seria el seu 23-F i va passar tot el contrari". Per a Iglesias, "el 3-O representa una pèssima decisió de la monarquia que comprometrà el seu futur", ha insistit, perquè "a més representa la judicialització de la política".

Amb aquestes paraules s'ha adreçat a Mònica Terribas, acompanyat del periodista Enric Juliana, amb qui ha escrit a quatre mans 'Nudo España'. Iglesias ha explicat que en els dies previs al referèndum va parlar amb el president Mariano Rajoy "per evitar la repressió de l'1-O. Ell estava molt incòmode i el que vam acabar veient va ser de les pitjors imatges de la democràcia". En aquest sentit, el líder del partit morat ha recalcat que "si Rajoy hagués estat als comandaments personalment, hagués optat per estratègies més intel·ligents", ha asseverat: "Em consta". "Rajoy va tenir moltes pressions per aplicar un 155 diferent, molt més llarg. Ell estava molt incòmode, el problema és que el PP han pres el poder els sectors més extremistes, que s'allunyen d'una dreta que en el passat va poder tenir cert sentit d'Estat", ha insistit.

"Tots hem fet un màster avançat en política catalana en els últims anys i hem après molt", ha assegurat el líder de Podem. "Quan un polític de Madrid mira Catalunya la calma, l'empatia i la capacitat d'escolta és crucial en un moment com el que estem vivint", ha recalcat. Iglesias ha insistit que "qualsevol solució a Catalunya passa perquè els catalans votin i decideixin qui volen ser". Al mateix temps, però, ha afirmat que "cap partit pot decidir el que ha de decidir una majoria àmplia".

En aquest sentit, Terribas ha llegit un fragment del llibre en què Iglesias afirma que "ERC és la primera força independentista que torna sense poder dir-ho a una estratègia autonomista i busca enteses amb Podem". "Les situacions personals condicionen la visió política. Percebo en els polítics catalans un pragmatisme més gran del que després es verbalitza", ha insistit.

El líder de Podem ha considerat que els partits haurien de "seure públicament". "La crispació entre partits que s'està produint en molts llocs, com al Parlament de Catalunya, jo crec que molesta la ciutadania", ha dit, i ha apel·lat a una taula de diàleg com la que el president Quim Torra ha convocat aquest divendres a la tarda, a la que assistiran tots els partits excepte el PP, Ciutadans i la CUP: "És una pena que no hi siguin, perquè una mesa no compromet a ningú".

Apel·la a la independència judicial

En el mateix sentit, Iglesias ha valorat els canvis a la presidència del Consell General del Poder Judicial, que un cop caduqui el mandat de Carlos Lesmes recaurà en mans el jutge del cas de l’1-O, el conservador Manuel Marchena. "No hi haurà un sistema perfecte, i la democràcia també s'ha de fonamentar en pesos i contrapesos", ha recalcat: "Perquè les coses vagin en la direcció que els demòcrates volen que vagin, convindria baixar el to, perquè certes pressions són contraproduents".

"Al CGPJ hi hauria d'haver jutges que assumeixin la seva independència", ha recalcat, i ha demanat que "el feminisme" existeixi "als poders judicials".