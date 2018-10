Iglesias defensa mantenir la majoria de la moció de censura en la reunió amb Urkullu

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha defensat aquest dilluns la necessitat de "cuidar la majoria que va fer possible la moció de censura i desallotjar al PP del govern", així com apostar per "espais de diàleg sense exclusions" perquè, d'aquesta manera, "els acords seran possibles, també el dels pressupostos".

Després de la reunió que ha mantingut a Vitòria amb el lehendakari, Iñigo Urkullu, durant més de dues hores, Iglesias ha explicat que, en la trobada, han abordat la negociació dels pressupostos generals de l'Estat.

Iglesias ha defensat la necessitat de "cuidar la majoria que va fer possible la moció de censura i desallotjar el PP del govern", i ha reconegut que, per això, "s'ha de treballar molt" i apostar "per espais de diàleg sense exclusions", així com fer "moltes reunions".

"Moltes vegades s'haurà de treballar molt i parlar poc, i jo estic convençut que si cuidem la majoria de la moció de censura, treballant, reunint-nos, dialogant, els acords seran possibles, també el dels pressupostos", ha dit.

Iglesias ha insistit: "Encara no estem en aquest escenari", sinó que s'ha de "treballar molt", i, tot i que ha dit que Podem ja ho està fent, ha aclarit que no són "delegats del govern" ni tampoc "el substitueixen".

"Nosaltres podem fer la nostra part, el govern ha de fer la seva. Crec que aquesta nova majoria no només ha de fer front a una legislatura, sinó que ha de fer front a reptes d'estat. Si tots som responsables amb aquests reptes d'estat, els acords vindran després", ha reiterat.

Per això, ha insistit a apostar per "vies del diàleg que posin fi a l'excepcionalitat" i que "assumeixin que els conflictes s'han de resoldre, o si més no gestionar, per vies democràtiques". En aquest aspecte, segons ha destacat, ha trobat "molt acord" amb el lehendakari.

Diàleg amb el PNB, Puigdemont i Junqueras

La reunió es produeix només un dia després que Iglesias conversés per telèfon durant 45 minuts amb Puigdemont i després de reunir-se divendres amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras, a la presó de Lledoners per intentar aconseguir el sí de l'independentisme als pressupostos generals de l'Estat per al 2018 que ha pactat amb el govern de Pedro Sánchez. Mentre que la Moncloa es nega a negociar sobre els presos polítics, Iglesias ha apostat aquest dilluns per un "diàleg sense exclusions", també per aprovar els pressupostos.

A l'altra cara de la moneda hi ha el líder del PP, Pablo Casado, que aquest dilluns ha tornat a retreure a Sánchez que permeti a Iglesias negociar en nom seu els pressupostos "com si fos un vicepresident econòmic" de l'executiu socialista.