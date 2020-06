Iglesias promet "cuidar" la majoria de la investidura buscant pactes amb l'esquerra i no amb Cs

El govern espanyol porta setmanes instal·lat en una geometria variable al Congrés per la qual tanca pactes a dreta i esquerra, fins i tot a la vegada amb partits tant diferents com Cs i ERC. Això podria començar a acabar-se per teixir una nova estratègia que passi per focalitzar els acords amb "les formacions d'esquerres", segons ha explicat aquest dilluns el líder de Podem i vicepresident segon de l'executiu central, Pablo Iglesias. Ha promès que el seu govern es compromet a "seguir cuidant" la majoria de la investidura, és a dir, la que el gener passat va fer possible que Pedro Sánchez fos president i la nova legislatura comencés a caminar.

Què pot voler dir cuidar la majoria de la investidura? En clau catalana, per exemple, acabar de recuperar els ponts amb Esquerra Republicana, que han sortit debilitats dels tres mesos de l'estat d'alarma. Iglesias s'ha felicitat per haver aconseguit que les pròrrogues de l'estat d'alarma tiressin endavant amb el suport de "partits de dretes" com Ciutadans, però ha afegit que ara s'ha de parlar "d'economia i de mesures socials" i que, per tant, toca posar la mirada principalment en l'esquerra. Tot i això, no ha descartat cap potencial soci, ja que el líder de Podem ha assegurat que tant el seu partit com el PSOE són conscients que no tenen majoria i que, per tant, hauran de "parlar amb molta gent". Caldrà veure si aquesta estratègia d'Iglesias de començar a prioritzar l'esquerra és compartida per tot el govern de Sánchez, ja que divendres passat la ministra Maria Jesús Montero (PSOE) celebrava que Ciutadans s'avingués a parlar dels pressupostos generals de l'any que ve. Uns comptes que, entre moltes altres coses, volen dir parlar d'economia i de mesures socials.

En aquest sentit, la líder de Catalunya en Comú-Podem al Parlament, Jéssica Albiach, s'ha posicionat en la mateixa línia que Iglesias i ha assegurat que no tancaran la porta a un eventual suport de Ciutadans als pressupostos, tot i tenir clar "qui és" el partit taronja. "Si Ciutadans decideix que ara és una bona idea donar suport a l'ingrés mínim vital o a la taxa covid, nosaltres no som sectaris, si vol donar suport, endavant", ha afirmat en roda de premsa. De tota manera, ha volgut deixar clar que els seus socis prioritaris per tirar endavant els comptes estatals són "les forces progressistes".

Contra el PP

Iglesias ha intentat transmetre un missatge d'unitat de l'executiu central. Segons la seva visió, la pandèmia els ha "unit molt" i hi ha consens que cal mirar d'esgotar la legislatura. I no només això: "Esclar que tirarem endavant la legislatura i no només en serà una". Així, el vicepresident ha convertit la defensa de l'executiu en un atac a la dreta, assegurant que el PP i Vox estan mantenint un actitud que és un "escàndol i una vergonya". De fet, s'ha atrevit a pronosticar que els actuals dirigents del PP no governaran "mai" i que els populars no tornaran a la Moncloa fins que no hi hagi una nova fornada de líders. "Cada vegada hi ha més gent que té clar que no governaran en molts anys, que mai formaran part d'un executiu del país", ha exposat en al·lusió a Pablo Casado. Per a ell, la dreta actua com la pitjor versió del futbol: "Intenten fer patades per intentar que hi hagi targetes vermelles i al final el partit s'hagi de suspendre, però no caurem en això".

Evita parlar de cop d'estat

Iglesias ha abordat el pols que el govern espanyol manté amb el deep state espanyol, però ha evitat parlar sobre si hi ha sectors que flirtegin amb el cop d'estat, com sí que va fer el ministre Alberto Garzón la setmana passada. Per al vicepresident segon, una comissió d'investigació del Congrés ja va acreditar que a Espanya hi ha hagut una "policia patriòtica" amb dos objectius fonamentals: protegir el PP de la corrupció i atacar Podemos i també algunes "forces catalanes". Un cop fet aquest diagnòstic, ha assegurat que l'únic que podia fer ell és tancar files amb el que ha fet fins ara el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Així, per a Iglesias, no s'ha de criticar la Guàrdia Civil en el seu conjunt, ja que ha evidenciat una "enorme professionalitat", sinó informes com el que es va convertir en el detonant del cessament de Diego Pérez de los Cobos, perquè estan fets de "retalls de pàgines web de l'extrema dreta". "Una democràcia avançada com Espanya això no s'ho pot permetre", ha argumentat. També ha promès que no tornarà a entrar en les "provocacions" de Vox, en al·lusió a la picabaralla que va mantenir la setmana passada al Congrés amb el partit de Santiago Abascal, perquè considera que allunyen el focus "dels temes importants". ¿I quins són aquests temes? Ha avançat, per exemple, que aquest dimarts el govern espanyol aprovarà en el seu consell de ministres la llei d'infància per lluitar conta "totes les violències" dirigides contra infants i adolescents.