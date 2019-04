Iglesias s’ofereix per fer-se càrrec d’Interior en un govern de coalició

Al mateix temps que es descobreixen els detalls de com es va intentar perjudicar Podem des de les clavegueres de l’Estat, el seu líder, Pablo Iglesias, va oferir ahir el partit lila per, en cas d’un hipotètic govern de coalició amb el PSOE després del 28-A, assumir la cartera d’Interior amb l’objectiu de baixar a netejar-les. “Esperem formar part d’aquest ministeri, i no tan sols posar condicions sinó posar-nos a treballar per netejar aquest ministeri de clavegueres”, va dir en una entrevista a RAC1.

Més enllà d’abonar l’escenari d’un govern de coalició entre socialistes i Podem, amb les seves paraules Iglesias incidia en la idea que les clavegueres continuen funcionant també amb l’actual executiu de Pedro Sánchez, i va apuntar a alguns dels motius que l’hi fan pensar. “[Si ja no hi ha clavegueres de l’Estat], per què José Ángel Fuentes Gago continua treballant a la secretaria general de la Policia i per què està concursant per ser comissari?”, es va preguntar Iglesias només unes hores després que es filtrés l’última informació sobre Fuentes Gago. Un escàndol, el de l’anomenada policia patriòtica, que segons Iglesias “posa en qüestió les bases de la democràcia espanyola”.

L’últim àudio de l’escàndol el va fer públic ahir el digital Moncloa.com, i feia encara més evident com les clavegueres de l’Estat van maniobrar per desgastar Podem. En aquest cas, el mateix Fuentes Gago conversava amb l’exministre veneçolà Rafael Isea: “Si ens ajuda a fer que no arribin [al govern espanyol] els de Podem, càsum tot, millor per a tothom”, li va dir el 2016. Els àudios proven que Fuentes Gago estava buscant informacions sobre pagaments a Podem des de Veneçuela, i arriben l’endemà que el mateix mitjà assenyalés per primera vegada dins la guerra bruta el llavors president espanyol Mariano Rajoy, del qual el policia tindria un “mandat” directe comunicat pel ministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz.

Viatge amb diners públics

Les converses van tenir lloc a Nova York l’abril del 2016, i el viatge del cap de la Policia va ser pagat amb diners públics, segons va publicar també ahir el diari El País, que citava documents oficials aportats a la comissió d’investigació del Congrés l’endemà que fonts de l’entorn de Jorge Fernández Díaz neguessin a Europa Press la relació de Rajoy amb el cas i emmarquessin la conversa en una investigació policial legal i convencional.

La primera part de les converses, feta pública dimecres, mostrava les peticions de Gago a Rafael Isea, exministre de Finances de Chávez, perquè declarés sobre els pagaments a Podem, al mateix temps que li oferia identitats falses o “vides noves” per a les persones que ell mateix escollís. Isea, que es mostra col·laboratiu, s’havia convertit en testimoni protegit de la DEA nord-americana el 2013, després d’abandonar el ministeri de Finances de Chávez el 2008 i convertir-se en dissident.

Aquests últims dies els casos destapats pel possible ús irregular de l’aparell policial liderat pel comissari Villarejo han apuntat a la cúpula de Podem. L’any 2017, una investigació de Mediapro i el diari Público va revelar la trama corrupta i, especialment, la seva guerra bruta contra els líders independentistes amb un espionatge presumptament il·legal i amb objectius polítics.

Davant l’oferta d’Iglesias d’assumir el ministeri d’Interior, el PSOE no va tancar-se ahir a un acord amb Podem, sense entrar en detalls sobre l’abast que podria tenir, però sí que va rebutjar que les clavegueres policials continuïn existint amb el govern de Pedro Sánchez.