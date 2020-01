Iglesias optarà a revalidar el lideratge de Podem en l'assemblea del mes de març

El vicepresident del govern, Pablo Iglesias, aspirarà a revalidar el seu lideratge al capdavant de Podem en l'assemblea ciutadana que el partit lila celebrarà al mes de març. Ho ha anunciat aquest divendres durant el discurs d'obertura del consell ciutadà general, en el qual ha convidat altres membres del partit a presentar-se a les primàries malgrat que el seu lideratge és sòlid i no compta amb dissidència interna des que va escombrar Íñigo Errejón a Vistalegre II el febrer del 2017. L'alternativa més probable a Iglesias, de fet, era que ell decidís apartar-se per cedir el lideratge a Irene Montero, número dos del partit, per revertir la masculinització dels lideratges de l'esquerra i assumir plenament la centralitat del feminisme en l'espai del partit lila.

"Avui, sis anys després de néixer, estem treballant des del govern del nostre país per millorar la vida de la gent", ha celebrat Iglesias, que ha definit l'entrada a l'executiu com l'"objectiu complert" del propòsit del partit quan va néixer. Amb la seva entrada i la d'Irene Montero a l'executiu, Pablo Echenique passarà a ser el portaveu del partit al Congrés. Fora de les Corts, Rafael Mayoral i Idoia Villanueva seran "les veus del partit més als carrers que no pas a la seu", ha defensat Iglesias.

"Ja no parlaré en nom del partit, sinó del govern", ha alertat Iglesias, que ha tornat a recordar que "les clavegueres de l'Estat s'han conjurat" perquè Podem no pogués governar, però ha reconegut el "pes modest" que tindran al nou executiu. Hauran de fer front, ha avisat, a "límits i contradiccions", però al mateix temps els esperança que hi hagi "milions de compatriotes esperançats amb el programa d'avenç democràtic" de govern.

El "constitucionalisme democràtic" serà l'espai en el qual es mourà el partit lila, ha defensat un Pablo Iglesias que ho ha volgut contraposar al constitucionalisme constantment defensat per una dreta que, per a ell, és la principal precursora de la "traïció a Espanya" traduïda en "les retallades de drets". La nova renda bàsica, la derogació de la reforma laboral, una nova llei d'educació, posar fi a la llei mordassa, l'aprovació la llei d'eutanàsia i l'aposta per la transició ecològica han sigut alguns dels eixos de govern defensats per Iglesias de cara a la nova legislatura.

Pel que fa a Catalunya, Podem "fomentarà el diàleg polític i institucionals". Tot plegat perquè Espanya es converteixi en "un referent internacional en la protecció de drets socials". Iglesias també ha criticat la mesura dels governs de dretes imposada per Vox de permetre als pares treure els fills de les classes d'educació de gènere. "Tenir un pare homòfob no eximeix un fill de ser educat en la igualtat", ha dit.