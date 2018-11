Iglesias pressiona per obrir un debat sobre la monarquia

Si hi ha un tema que separa en aquests moments Pedro Sánchez i Pablo Iglesias és el paper de la monarquia. Mentre que el govern socialista s’ha proposat defensar a ultrança Felip VI per “sentit d’estat”, Podem ha tret finalment de l’armari el seu republicanisme. La primavera del 2015, en un moment en què creixia com l’escuma en intenció de vot, el partit lila va decidir allunyar-se dels seus orígens i vetar les banderes republicanes als seus mítings. No veia “en absolut” que fos un debat que interessés a la societat espanyola. Però, des de l’estiu de l’any passat, Iglesias alimenta un discurs anti Felip VI. La resposta del rei a l’1-O va ser un punt d’inflexió. I les gravacions de Corinna zu Sayn-Wittgenstein han portat Podem a multiplicar les sol·licituds al Congrés per investigar Joan Carles I, fins al punt d’enviar-li una carta perquè comparegui a la cambra.

“El discurs del 3-O representa una pèssima decisió de la monarquia que comprometrà el seu futur”, va assenyalar ahir Iglesias en una entrevista a Catalunya Ràdio. El líder de Podem encara no ha demanat obertament la celebració d’un referèndum sobre la monarquia com feia el 2014, però dia a dia augmenta la pressió per obrir un debat al Congrés sobre el futur de la Corona. Sap, a més, que té les enquestes a favor. A falta de resultats del CIS -que no pregunta sobre la casa reial des de l’abril del 2015-, Podem va fer a finals de juliol una enquesta interna per conèixer les preferències dels ciutadans. I els resultats els van marcar el camí que han seguit fins ara. Un 54% de la població estaria a favor d’un referèndum per decidir entre monarquia o república, i només un 31% hi estarien en contra. És més, un 46% dels ciutadans voldrien una república com a model d’estat, enfront d’un 28% que preferirien mantenir la situació actual.

Una forma d’erosionar el PSOE

Els resultats es multipliquen entre els votants de Podem, especialment entre els més joves. Un 88,2% dels votants del partit lila i les confluències preferirien una república, gairebé els mateixos que al PP prefereixen una monarquia. Però la clau de la qüestió està en els resultats del PSOE. Més de la meitat dels votants socialistes optarien per una república, cosa que converteix el discurs d’Iglesias en una forma de desgast per a Pedro Sánchez.

El líder de Podem també va ser molt dur amb la decisió de la Moncloa de recórrer al Constitucional la resolució del Parlament contra Felip VI pel discurs del 3-O en contra de la recomanació del Consell d’Estat. En un missatge a Twitter va censurar que el govern espanyol sostingui que els representants de la ciutadania escollits per les urnes no puguin pronunciar-se sobre el que diu o fa un cap d’estat “que ha arribat al càrrec gràcies al seu cognom, sense passar per les urnes”. “És hora d’obrir un debat sobre el futur de la nostra democràcia”, va reblar. Aquest camí ja l’han seguit de moment barris com Vallecas i diferents universitats espanyoles.