Iglesias reconeix uns mals resultats el 21-D i demana autocrítica: "No hi valen excuses"

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha reaparegut aquest dissabte davant del Consell Ciutadà Estatal del partit, el màxim òrgan entre congressos, després d'un llarg silenci des del 21-D. I ho ha fet amb un marcat to d'autocrítica. Ha reconegut de forma clara uns "mals resultats" en les eleccions catalanes i en la necessitat de sortir del debat català, replicant per anticipat als seus companys que "no hi valen excuses" i que "s'haurien hagut de fer millor les coses". "Està bé defensar el diàleg i la fraternitat, i un referèndum pactat, però hem de reconèixer que molts ciutadans han percebut que no estàvem parlant a d'altres forces polítiques", ha dit apuntant sobre la vinculació, des dels poders de Madrid, amb els partits independentistes per la denúncia de l'existència de presos polítics i de les càrregues policials l'1-O. Iglesias admet així que no ha estat capaç de fer arribar el seu missatge català mentre busca allunyar-se de la crisi catalana amb un discurs més social. Però al seu parer, i després del 155, considera que "l'estratègia processista a Catalunya s'ha esgotat" amb aquestes eleccions.

Després d'un 2017 "que no ha acabat bé" i d'un moment "difícil" per a Podem, Iglesias aposta perquè durant el 2018 Podem s'erigeixi com a única força d'oposició al "règim reaccionari monàrquic" de PP, PSOE i Ciutadans. No "tira la tovallola" i assegura que està disposat a "deixar-se la pell" per ser president el 2020. Fins llavors no veu possibilitat d'entesa amb Pedro Sánchez i que l'objectiu han de ser ja les eleccions autonòmiques i municipals del 2019. No veu possibilitats per a una nova moció de censura, més per res perquè Ferraz l'ha descartada. Per això ha demanat a Íñigo Errejón, número dos del partit, que ja comenci a fer campanya obertament per presidir la Comunitat de Madrid, malgrat encara no haver-se celebrat un procés de primàries. Des de la seva derrota al Congrés de Vistalegre el febrer passat que Errejón ha començat una llarga campanya soterrada per intentar derrotar la líder popular madrilenya, Cristina Cifuentes.

Alerta sobre Ciutadans

El principal repte al que Podem s'enfronta, segons Iglesias, és el "gir reaccionari" que està vivint Espanya per "la dreta" amb l'auge de Ciutadans. Per primer cop dona sentit a les enquestes, a diferència del que feia el secretari d'Organització del partit lila, Pablo Echenique, aquesta setmana, i admet que Albert Rivera ha arribat per quedar-se. "Hem d'assumir que haurem de resistir a un gir a la dreta en un nou intent d'ordre monàrquic que per primer cop es converteix en una competència real entre forces de la dreta, no tanca ferides ni té una proposta de modernització i pot tenir molt de pes electora. Hi hem d'estar al davant", ha afegit.

Conciliació amb els periodistes

Per assumir aquests nous reptes demana reconciliar-se amb els periodistes. Pren nota que la millor estratègia no era enfrontar-se a noms en concret -com va fer amb un redactor d'El Mundo- i que davant de la "precarietat" de la professió i de la necessitat d'"emplenar la nevera" no es poden enfrontar als seus directors de mitjans. Una forma de demanar disculpes, admetent que no poden fer front a les campanyes de "desprestigi" perquè són una força que s'oposa al "poder". Ara bé, demana sobretot a les seves files que qualsevol debat o crítica interna es faci de portes endins i no a la premsa, com va passar amb el congrés de Vistalegre 2, en què es va veure un Podem partit en dos. Per a Iglesias això va suposar un "error" malgrat després es tornessin a tancar files -un cop consumada una àmplia purga de l'errejonisme.

"Per a què serveix la monarquia?"

Aquest 2018 veurem un Podem més republicà que mai, un principi que mai va defensar quan va néixer. Iglesias ha acusat Felip de Borbó de ser el "principal instrument" d'un "tancament de files oligàrquic" que té com a objectiu impedir que es produeixi un canvi polític de direcció progressista a a Espanya. Sobre el missatge del rei el 3 d'octubre, en què no va fer menció a la repressió policial l'1-O i va avalar per anticipat el 155, el líder de Podem ha alertat que una monarquia constitucional "no permet la intervenció del rei en política" i que, malgrat això, ha mostrat un cert "esperit autoritari". En aquest sentit, ha defensat que seria més sensat que cada cert temps es pogués escollir democràticament el cap d'estat. "Per què serveix la monarquia?", s'ha preguntat.

Els objectius del 2018

Finalment, després d'un anàlisi de gairebé una hora. Ha posat objectius concrets per a aquest 2018. El primer, exigir al govern de Mariano Rajoy un debat de política territorial al Congrés, al qual no s'ha enfrontat des de les eleccions del 20-D del 2015 i l'arribada de Podem i Ciutadans a les Corts. Aquest debat serviria Iglesias, igual que durant la moció de confiança de l'any passat, per visualitzar-se com a cap de l'oposició, amb un Pedro Sánchez sense escó. El segon, continuar fent oposició amb propostes legislatives al Congrés, com la que presentaran la setmana que ve: una proposició de llei per augmentar els impostos a la banca perquè salvin les pensions -després que també ho hagi anunciat el PSOE però sense posar-ho per escrit. I finalment, ha encomanat a Echenique que prepari una gran trobada amb totes les bases i líders del conjunt de l'Estat per tornar a recuperar "l'èpica del que és quotidià" que caracteritzava Podem.