Iglesias recupera el seu to més combatiu per fer forat a les urnes

Davant un cartell que deia “La història l’escrius tu”, Pablo Iglesias va arrencar la campanya amb un discurs breu i davant de pocs centenars de persones, cosa que reflecteix la davallada d’expectatives del partit respecte al 2015, quan van aconseguir 69 escons, pels entre 33 i 41 que preveu l’última enquesta del CIS. Ho va fer, però, recuperant el discurs combatiu dels seus orígens: “El poder necessita un gran poder per funcionar: la mentida. El dia 28 a les urnes hi ha d’haver vots que s’omplin de veritats, les quotidianes, les de la gent que té problemes per arribar a final de mes, les dels joves que han hagut de migrar, les d’un país al qual els poderosos no els han d’escriure les coses”.

A només dos quilòmetres del palau de Vistalegre on es va escenificar la gran fractura interna que propiciaria la seva caiguda, Podem esperava ahir arrencar una remuntada històrica a 11 graus de temperatura, enmig d’una primavera hivernal al barri treballador d’Aluche. “Hi haurà sorpreses”, va advertir Iglesias, mentre que el número 1 de Màlaga i líder d’Esquerra Unida, Alberto Garzón, va cridar a “capgirar les retallades”.

La campanya de Podem serà, com la seva precampanya, agressiva contra les elits, i anirà adreçada a la classe treballadora més afectada per la precarietat i el preu de l’habitatge. Utilitzarà una recepta clàssica de l’esquerra: apujar impostos als més rics, augmentar sous i lluitar contra la temporalitat laboral. Pocs centenars de persones, en contrast amb el gran entusiasme que es va generar el 2015, van començar a enganxar cartells amb la presència d’Iglesias i altres líders al Parc de Las Cruces.

Per reduir les desigualtats, Iglesias proposa abaixar l’IVA “a productes de necessitat com els d’alimentació o d’higiene femenina” i “apujar els de les grans empreses com els bancs, que no paguen l’impost de societats”. El líder de Podem vol que les entitats financeres “retornin a través d’impostos els 60.000 milions d’euros que els ciutadans els van donar a través dels rescats”. Per als pensionistes, el partit vol garantir les pensions a partir dels 35 anys cotitzats i blindar el seu augment progressiu. “Són els únics que ens fan cas”, defensava abans del míting, entre tímids crits de “Sí que es pot”, el Bernardo Gutiérrez, pensionista.

L’Ángel Palacios, un agent comercial de 58 anys, tenia molt clar el seu motiu per votar Iglesias des dels bancs de formigó en forma d’amfiteatre que hi ha al parc: “Si no, el PSOE s’adorm. Podem hi ha de ser donant canya, fuetejant”. Iglesias, a l’entrevista, ho havia defensat amb altres paraules: “Mai més hi haurà un govern de partit únic, el pròxim serà de coalició per expressar la diversitat del país”. Per a Iglesias, que creu que “si pot, el PSOE escollirà Ciutadans”, Podem es presenta com l’“única garantia d’un govern d’esquerres a Espanya”. Malgrat assegurar que vol “guanyar”, l’acceptació d’entrar al govern a través només d’un pacte demostra el desinflament d’un partit que el 2015 es veia capaç d’assaltar els cels.

L’altre cavall de batalla d’Iglesias serà la lluita contra la guerra bruta. Les “mentides” que es van propagar gràcies a “un entramat mediàtic” alimentat per les clavegueres de l’Estat. És per això que Iglesias ja ha ofert el seu partit per assumir la cartera d’Interior si arriba al govern. Segons les enquestes, de la força que les urnes donin a Podem dependrà si Sánchez lidera un govern més o menys escorat a l’esquerra.

Defensa del referèndum

Una hora i mitja abans del míting amb què va obrir la campanya, Iglesias era entrevistat a les notícies d’Antena 3. Davant la insistència dels entrevistadors, es va reivindicar com l’alternativa a “la mà dura” dels partits espanyols de dretes contra Catalunya, i va defensar el referèndum perquè “si l’independentisme arriba al 80%, no hi haurà cap llei que pugui negar el fet”. “No volem que Catalunya marxi, volem seduir”, va defensar Iglesias, convençut que amb un referèndum que inclogui diverses opcions l’opció majoritària “seria continuar a Espanya modificant algunes coses”.

Preguntat sobre un possible indult als líders independentistes, Iglesias va defensar “la tradició” d’indults a Espanya, i va recordar que l’any 1988 el general Armada va ser indultat després d’haver sigut condemnat per dirigir el cop d’estat del 23-F.