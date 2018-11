Iglesias sentencia que la monarquia "ha perdut el seu sentit"

El líder de Podem, Pablo Iglesias, publica avui a 'El País' un article sota el títol "Per a què serveix avui la monarquia?" en què assegura que aquesta institució "ha perdut el seu sentit" i que "si el 23-F va reforçar Joan Carles, el 3 d'octubre va afeblir Felip VI, que no va ser capaç d'erigir-se com a símbol de diàleg". Per aquest motiu, demana que "la nostra pàtria" es doti "d'instruments institucionals republicans que fugin de la uniformitat i el cesarisme, que representin la fraternitat, que garanteixin la justícia social i que reconeguin la diversitat dels pobles i gent d'Espanya com a clau identitària a protegir i respectar". En aquest sentit, deixa clar que "una nova república serà la millor garantia per a una Espanya unida sobre la base del respecte i la lliure decisió dels seus pobles i la seva gent".

Per Iglesias, la monarquia s'ha "convertit progressivament en un símbol que només entusiasma els sectors més conservadors" i considera que el discurs del monarca el 3 d'octubre, després del referèndum de l'1-O, "va debilitar Felip VI, que no va ser capaç d'erigir-se com a símbol de diàleg, sinó com a símbol de l'autoritat d'un govern que va fracassar a l'hora d'aconseguir una sortida política a un conflicte en bona mesura alimentat per la seva ineptitud".