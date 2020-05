Iglesias defensa reunir la taula de diàleg "com més aviat millor" perquè és una "necessitat històrica"

El vicepresident de Drets Socials del govern espanyol, Pablo Iglesias, ha explicat aquest dijous que ha parlat amb ERC i que la taula de diàleg entre governs es reprendrà tan bon punt la crisi sanitària es normalitzi. "S'ha de fer com més aviat millor i si la situació no ho permet s'haurà de fer de manera telemàtica", ha assenyalat en una entrevista a Catalunya Ràdio. "És una necessitat històrica, no només un compromís entre partits, sinó un compromís amb la ciutadania de Catalunya", ha argumentat per justificar que la segona trobada no trigui.

El líder de Podem ha deixat clar que en aquesta taula de diàleg "totes les parts hauran de cedir com en qualsevol negociació". “Cal afrontar amb sensatesa una crisi territorial que està fent molt mal a Catalunya i a Espanya”, ha dit abans de fer una crida a totes les parts a afrontar el debat amb ànim de “dialogar”. La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha dit just abans, també a Catalunya Ràdio, que "el compromís del govern espanyol segueix vigent perquè és un compromís amb la ciutadania de Catalunya" i s'ha mostrat confiada que es reprengui al setembre, tot i que el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va parlar del mes de juny com la data de la represa.

Sobre les aliances en el que queda de legislatura, Iglesias s'ha mostrat partidari de refer els ponts amb ERC tot i el vot en contra dels republicans a la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma després que el PSOE apostés pel suport de Ciutadans. "Cs s’ha comportat com una dreta responsable”, ha dit Iglesias, que ha advertit, però, que el partit d’Inés Arrimadas “serà oposició” i que cal “recompondre” la majoria parlamentària de la investidura, és a dir, l’entesa amb ERC. “Estic convençut que la situació que ens toca gestionar pesarà més que qualsevol error que haguem comès com a govern a l’hora de rearmar una majoria d’esquerres”, ha dit.

Vilalta ha replicat que van estar negociant amb el PSOE fins a l'últim moment per donar suport a la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma, però ha lamentat que hagin optat finalment per Ciutadans, que és "el vot més barat en un viratge a la dreta". Tot i remarcar que considera que és un "suport conjuntural", la dirigent republicana ha afirmat que és "una declaració d'intencions".

Enmig d'aquest debat, el ministre de Transports, José Luis Ábalos, en canvi, en una entrevista a Onda Cero, ha qüestionat la relació amb ERC. "No és un soci, un soci manté una línia més constant", ha dit, i ha retret als republicans el seu vot negatiu quan es vol allargar el confinament a Catalunya: "És bastant contradictori", ha reblat en una intervenció molt crítica amb el partit d'Oriol Junqueras.

Rufián diu que ERC mantindrà la mà estesa al diàleg, tot i els pactes amb Cs

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha afirmat aquest dijous en una entrevista a TVE que el govern espanyol “se la juga massa” posant en risc la majoria de la investidura i pactant amb Cs, però ha assegurat que ERC es mantindrà “collat” a la taula de diàleg. “Tothom és conscient que no hem de donar cap tipus d’oportunitat a l’extrema dreta, però ja n’hi ha prou que el PSOE cada vegada que pugui esculli l’opció més fàcil amb risc de carregar-se l’esperit de la investidura”, ha dit.



Segons Rufián, la taula de negociació sobre el conflicte a Catalunya “segueix viva” però ERC és “conscient” que caldrà “obligar de nou” el PSOE a seure, perquè “el conflicte polític a Catalunya no ha desaparegut”. “Depèn d’ells, nosaltres seguim asseguts a la taula”, ha conclòs. Rufián ha alertat que els socialistes han “anat pel camí fàcil” a l’hora d’assolir un pacte amb Cs i no amb ERC en aquesta pròrroga de l’estat d’alarma. “Nosaltres volem mesures per a la gent, i Cs demana més banderes”, ha dit, però “amb Cs tindrà dificultats per pactar mesures socioeconòmiques”.

Ha recordat que ERC va investir Sánchez “amb enorme generositat” malgrat que el seu és “un partit que va aplaudir la repressió dels companys que estan a la presó”. “Ho vam fer perquè l’alternativa era molt pitjor”, però “no podem estar constantment obligant-los a fer passos”, ha avisat.

Indult als presos polítics

D'altra banda, respecte a la crida d'Amnistia Internacional per a l'alliberament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, Iglesias ha reiterat que ell considera que no han d'estar a la presó. "Soc conscient que estan a la presó perquè els jutges ho han decidit, però crec que cal explorar mecanismes que permetin en el marc de la legalitat corregir una situació que és injusta". De fet, ha recordat que ja hi ha peticions d'indult i que "caldrà estudiar-les amb molta cura".