Impuls de la República i procés constituent: l'acord que havien de signar JxCat, ERC i la CUP abans de la investidura

La CUP ha fet públic aquest divendres el document sobre els "acords programàtics" als quals la formació havia arribat amb JxCat i ERC i que s'havia de firmar dimarts passat a les 10h del matí, abans de la sessió d'investidura que el president del Parlament, Roger Torrent, va decidir suspendre. El document, de quatre pàgines, es compromet amb la "materialització institucional i social de la República" i "l’inici del Procés Constituent". Un procés, aquest últim, que partiria d’una Assemblea Constituent Provisional "a partir de l'endemà de la composició del nou govern" i que "ha de culminar amb la redacció i aprovació de la constitució de la República".

El text deixa clar que "el contingut dels acords que recull el present document no és ni el programa polític ni l’acció de govern exclusiva dels signants, sinó que expressa aquelles qüestions sobre les quals s’ha arribat a un acord". Així i tot, en el document s'explicita el compromís de JxCat i la CUP amb els punts que s'hi detallen, mentre que en el cas d'ERC hi consta un: "A l'espera de la darrera aportació". ERC va voler introduir una clàusula per la qual quedava pendent la signatura a l'espera de les darreres aportacions que fessin els equips negociadors.

Els republicans van acceptar dilluns al vespre votar Puigdemont -van canviar d'opinió de matinada- encara que no tinguessin tancat del tot l'acord de governabilitat amb JxCat i la CUP. En el text, la CUP sí que referma el seu "compromís a no permetre que el candidat proposat a ser president de la Generalitat de Catalunya estigui condicionat per l'estat espanyol i per tant, a fer efectiva la investidura del president Carles Puigdemont i Casamajó".

Al costat de punts d'acord com la "internacionalització de la República", la "construcció nacional dels Països Catalans" o el "control públic i sobirania de les infraestructures estratègiques", també n'hi ha d'altres com no renovar els concerts a les escoles que segreguen per sexe ni crear-ne de nous,impulsar un pla de xoc contra la violència masclista, un pla de xoc contra la corrupció o reforçar el model universal i públic d'universitat.

A l'inici dels acords es remarca que el document emana de la realitat posterior al "referèndum d'autodeterminació" de l'1-O, que va tenir "com a resultat la decisió democràtica que

Catalunya esdevingués un nou Estat Independent en forma de República", la proclamació de la mateixa i el "cop d’Estat del 155" que "va deixar pendent la tasca de la seva materialització". "L’acció política de la majoria independentista en el Parlament i l’acció del nou Govern han de reprendre aquesta tasca de materialització de la República que es focalitza en les seves dimensions: institucional, social, democràtica, i en la seva defensa", conclou.