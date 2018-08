La plataforma Impulso Ciudadano demana a la fiscalia que investigui Buch per les identificacions de persones que treien llaços

La plataforma Impulso Ciudadano ha registrat aquest dimecres un escrit a la Fiscalia Superior de Catalunya perquè investigui la "possible comissió de delictes" en la identificació per part dels Mossos d'Esquadra de ciutadans que retiren llaços grocs al carrer. El president i el vicepresident de l'entitat unionista, José Domingo i Carlos Silva, han presentat la denúncia. Per a l'entitat, la identificació de 14 persones que despenjaven símbols grocs el 18 d'agost a Tivissa, Vandellós i Móra d'Ebre ha sigut "la gota que ha fet vessar el got": "Es persegueixen les persones que treuen llaços grocs i no les que en posen, els quals, aquests sí, cometen una nítida infracció administrativa", ha afirmat Domingo.

Per al president de la plataforma, "s'està produint discriminació política": "Només consta que els Mossos estiguin investigant i identificant persones que retiren llaços grocs o símbols separatistes". Segons Domingo, les persones que treien els llaços a Móra la Nova "no estaven fent cap activitat irregular, administrativa ni penal", i ha culpat de l'acció la "cúpula d'Interior". És per això que en l'escrit la denúncia es dirigeix contra el conseller d'Interior, Miquel Buch; el director de la Policia, Andreu Joan Martínez, i el comissari en cap dels Mossos, Miquel Esquius.

La iniciativa d'Impulso Ciudadano se suma a les crítiques als Mossos fetes ahir des de Ciutadans. La líder de la formació a Catalunya, Inés Arrimadas, va acusar el cos d'actuar com una "policia política". Tant Arrimadas com Domingo consideren que si s'ha d'actuar contra algú és contra els ciutadans que pengen els llaços grocs. La Fiscalia General de l'Estat no veu delicte ni en el fet de posar llaços ni en el de treure'n, però Domingo ha insistit avui que posar-los, "tot i no ser delicte, és una infracció administrativa".