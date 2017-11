Incentius pel retorn d'empreses, supressió d'estructures d'Estat i reforma constitucional: el programa de Cs pel 21-D

Incentius "fiscals, financers i administratius" perquè retornin les empreses que han marxat, eliminar per complet tots les estructures d'Estat creades fins ara pel Govern i tirar endavant una reforma de la Constitució. Aquests són tres dels 180 punts que el partit taronja ha inclòs dins el seu programa electoral per les eleccions del 21 de desembre. El Consell General del partit va aprovar el text aquest dissabte i aquest dilluns s'ha fet públic.

L'objectiu de Ciutadans per al 21-D és posar punt i final al procés sobiranista i "recuperar la normalitat i l'autonomia de Catalunya". Per això, bona part del seu programa electoral gira al voltant de les mesures que prendran si Inés Arrimadas entra al Palau de la Generalitat. El partit taronja vol donar estabilitat a l'economia catalana i una de les mesures passa per donar incentius "fiscals, financers i administratius" a les empreses que han marxat de Catalunya en les últimes setmanes. Una mesura que el PP de Catalunya també està acabant de perfilar per incloure en el seu programa electoral pel 21-D.

Per Ciutadans, però, l'estabilitat de l'economia catalana passa, eminentment, per deixar enrere el projecte independentista i això passa per eliminar totes les estructures d'Estat creades pel Govern, així com també les "duplicitats i estructures administratives innecessàries" per tal de reduir la despesa pública de la Generalitat. Així, el partit taronja posa com a exemple el Diplocat, l'organisme encarregat de l'acció exterior de Catalunya, que defineix com el "lobby que han fet servir els independentistes amb els diners de tothom" i que prometen tancar i utilitzar els seus recursos per la "promoció" de les empreses i la cultura.

Reforma constitucional i de finançament autonòmic

Ciutadans també reitera la seva aposta per la reforma de la Constitució per caminar cap a un "canvi a millor per tots els espanyols". De fet, defensen que l'única manera de preservar els "èxits i avenços" que va suposar la redacció de la Carta Magna de 1978 és reformar-la per "corregir les mancances del model actual".

A aquesta reforma, també s'hi sumaria una reforma del model de finançament autonòmic que sigui "més just" i que garanteixi un "repartiment equitatiu dels recursos entre totes les comunitats autònomes". Per això, Ciutadans afirma que participaran en tots els fòrums i comissions estatals que serveixin per discutir aquest nou model de finançament, començant per la conferència de presidents autonòmics.

El partit liderat per Inés Arrimadas a Catalunya també promet abaixar els primers trams autonòmics de l'IRPF per "equiparar els impostos que paguen els catalans a la mitjana nacional".

Continua l'aposta pel trilinguïsme

El bilingüisme primer i després el trilingüisme a l'escola ha estat una de les principals banderes de Ciutadans des dels inicis. En el programa de cara al 21-D, tornen a insistir en la seva aposta perquè a l'escola es formin els alumnes en català, castellà i anglès, però també perquè se'ls ensenyi "a pensar i no què pensar".

Però l'escola no és l'únic àmbit en què el partit taronja vol incidir en com l'utilitza la llengua, ja que en el programa també detallen que eliminaran les "restriccions lingüístiques a empreses i comerços perquè cadascú pugui retolar el seu negoci en la llengua que triï lliurement". Per fer-ho, preveuen reformar el Codi de Consum de Catalunya per eliminar les multes als que no retolin en català. Ciutadans ja va impulsar una sèrie de mocions als ajuntaments per demanar que es retolessin en castellà els senyals de trànsit.