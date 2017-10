Independentisme a cara o creu

L’eslògan del 27-S de Junts pel Sí, “El vot de la teva vida”, empal·lideix davant el que serà el 21-D, unes eleccions a cara o creu en què l’independentisme i l’unionisme s’ho juguen tot. De fet, l’independentisme s’hi juga, directament, la supervivència del projecte. Per això si són honestos no podran dir que el 21-D es ratificarà una república fantasma que ja s’ha demostrat que no es pot fer efectiva de forma unilateral, sinó que es tracta de demostrar al món que la idea de la independència continua, malgrat tot, sent majoritària. El 22 de desembre Catalunya no podrà declarar-se independent, però sí convertir-se en un territori rebel on Madrid només es pot imposar per la força. I a partir d’aquí resistir i jugar bé les cartes. Per això el grau de dramatisme que viurem serà màxim. Prepareu-vos.