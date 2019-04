Inés Arrimadas: "Estem a 15 dies de què Pedro Sánchez surti de la Moncloa"

La candidata de Ciutadans per Barcelona, Inés Arrimadas, presenta aquest dijous la campanya a Barcelona conscient del repte personal que li suposa. La guanyadora de les eleccions a Catalunya passa de liderar l’oposició al Parlament a lluitar -partint amb desavantatge- pel tercer lloc a les generals amb Junts per Catalunya i els comuns. L’últim CIS li atorga un escó menys que el 2016, quan el cap de llista era Juan Carlos Girauta. La cara estrella del partit taronja -a qui des del 21D molts dibuixen com el futur recanvi d’Albert Rivera- ha de demostrar que la seva marca personal és capaç de revertir aquesta tendència a la baixa. "Estem a 15 dies de què Pedro Sánchez surti de la Moncloa", ha reivindicat aquest dijous, en una atenció als mitjans des de l'Hotel Melià Barcelona Sky de Poblenou, en què ha fet una crida a impulsar una "nova etapa política al país": "Per primer cop, no canviem el PSOE pel PP ni el PP pel PSOE, sinó que l'ha de liderar un partit reformista, liberal, que s'ha deixat la pell a Catalunya", ha asseverat.

En aquesta campanya, Arrimadas té dues missions: la primera, intentar aglutinar de nou -com va fer a les catalanes- el vot antiindependentista. Però l’efervescència de la candidata del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, i la irrupció de Vox en el sistema de partits poden complicar-li la feina. "Sortim de nou a fer història, com vam fer fa un any i mig guanyant el nacionalisme a les urnes", ha dit, recordant que Cs va ser primera força a Catalunya el 21D. "Sortim com vam fer a Andalusia", ha recalcat, i ha recordat el lema de la campanya: " Vamos, ciudadanos". Però malgrat la crida al vot útil contra el nacionalisme, cada vegada sembla més difícil mantenir el gruix de votants per la dreta. Fins ara, la líder de Cs ha fet valer la seva condició com a cap de l’oposició per diferenciar-se. Avui mateix al matí, ha participat en l’últim ple abans de les eleccions, amb una intervenció de to molt aspre contra el Govern, en què ha exhibit a l’hemicicle un feix de llaços grocs arrencats per ella mateixa del carrer. "Ja que vostè fa llistes negres de catalans que retiren llaços, apunti’m a mi", ha dit al vicepresident Pere Aragonès.

D’altra banda, la candidata també ha de vigilar per no perdre els suports que en les últimes autonòmiques va rebre de l’electoral tradicionalment socialista: una fuga que si es confirma afectaria també les eleccions municipals. La líder de Cs ha treballat en aquest sentit des de la convocatòria d’eleccions: dibuixant el PSOE de Pedro Sánchez com un aliat de l’independentisme i comprometent-se a no pactar-hi després de les eleccions. No obstant, aquesta negativa a arribar a acords amb els socialistes també pot ser una arma de doble fil: especialment a Catalunya, on Cs beu del vot dels exsocialistes. De fet, aquest posicionament -imposat per Rivera a Madrid- ha generat disconformitat fins i tot en sector del partit, que dubta de l’eficàcia d’aquesta estratègia.

Previsiblement, Arrimadas exercirà el funambulisme sobre aquests dos eixos durant la campanya, en què haurà de demostrar el valor afegit que aporta el seu perfil a la llista de Rivera. Els sondejos no conviden a l’optimisme. Però si la cap de l’oposició a Catalunya ha demostrat alguna cosa en la seva trajectòria és que és un animal de campanya. En quinze dies pot decantar la balança. En això confien els seus.

Mor l'alcaldable de Cs a la Seu d'Urgell

En la compareixença als mitjans de comunicació, Arrimadas ha lamentat la mort, aquest dijous, de l'alcaldable del partit a la Seu d'Urgell, Jordi Núñez. La formació ha suspès tots els actes polítics en el dia d'avui a Lleida, per respecte a la seva família i els seus companys a l'agrupació.