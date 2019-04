Arrimadas anuncia a 'Els matins' que Cs ha tornat a denunciar TV3: "És una màquina de manipulació i incitació a l'odi"

La candidata de Ciutadans per Barcelona a les generals, Inés Arrimadas, ha arremès amb duresa contra TV3 en una entrevista precisament al canal públic català, al programa 'Els matins'. En la línia frontista del partit taronja, Arrimadas no ha esperat la pregunta de la periodista Lídia Heredia, sinó que ha estat ella mateixa la que ha tret el tema de la lluita de Cs contra TV3, que ha titllat de "màquina de manipulació i d'incitació a l'odi". "Li vull anunciar una cosa", ha dit Arrimadas durant el programa: "Hem tornat a denunciar TV3 a la JEC pel 'Sense ficció' de dimarts, que era un publireportatge dels candidats independentistes i els seus familiars", un programa que narra el procés psicològic i emocional dels familiars dels presos polítics.

Arrimadas, que ahir va penjar el primer cartell de la campanya, ha fet aquestes declaracions responent a preguntes d'Heredia sobre l'aplicació de l'article 155 que Cs planteja si arriba al govern espanyol, i que els hauria de permetre, ha dit, intervenir TV3 perquè "no s'hi faci propaganda separatista com es fa". El 29 de març la JEC va dictaminar que la CCMA havia de compensar els partits que no van participar a la manifestació contra la repressió de l'Estat del 16 de març a Madrid i, de fet, TV3 emetrà un míting de Ciutadans a Sevilla en directe durant aquesta campanya a causa d'aquesta sanció.

"Volem defensar els drets dels catalans que s'estan vulnerant cada dia", ha lamentat la candidata, que ha tornat a parlar d'eliminar els "xiringuitos" del Govern (una promesa que ja va fer durant la campanya del 21-D), i també s'ha mostrat disposada a "garantir que els Mossos d'Esquadra puguin fer la seva feina sense que el president Quim Torra vulgui fer-se una guàrdia pretoriana a part", ha dit en referència a la nova Àrea de Seguretat Institucional creada per l'executiu.

Preguntada sobre si ha pogut decebre els votants de Ciutadans que el 21-D van triar la papereta taronja (només un any i mig després de guanyar les eleccions Arrimadas es presenta per al Congrés, deixant el partit en la incertesa a Catalunya), la candidata ha respost que "molta gent que va votar Cs el 21-D s'ha sentit abandonada pel PP i el PSOE". "La nostra intenció és anar a governar, i no deixar abandonats mai més els constitucionalistes a Catalunya", ha sentenciat.

Heredia ha preguntat a Arrimadas per algunes propostes presentades pel partit, tot i que encara no ha fet públic el programa electoral íntegre (hi haurà gent que ja haurà votat per correu sense haver-lo pogut llegir, des del 8 d'abril). Així, la candidata s'ha mostrat partidària de "reformar la Constitució espanyola", però "no per fer referèndums independentistes", i ha asseverat que s'hauria de reformar per fer-la més pròpia a la societat actual. Tot i així, ha deixat clar que aquesta no és la principal proposta de Cs: "Moltes reformes es poden fer al marge d'això". En aquest sentit, ha defensat un pacte nacional per l'educació "pensant no en les pròximes eleccions sinó en les pròximes generacions", així com l'eliminació dels aforaments.

"No podem pactar un altre cop amb un senyor que ens ha venut als separatistes"

La líder de l'oposició a Catalunya ha insistit en la promesa central d'Albert Rivera de cara a aquesta campanya, que Cs no pactarà ni amb el PSOE ni amb Pedro Sánchez. "No podem pactar un altre cop amb un senyor que ens ha venut als separatistes", ha asseverat: "Volem governar amb el PP. Un senyor que és capaç de fer qualsevol cosa per estar a la Moncloa és un perill públic".

En aquest sentit, ha exposat que malgrat que Cs ha donat suport tant a governs del PP com del PSOE, ell "no vol ser president a qualsevol preu". "No hi arribarà de la mà de Torra", ha insistit, tot i que no ha descartat, en canvi, els pactes amb Vox. "Un govern de Rivera i el PP pot ser la millor opció per a Espanya", ha dit evitant pronunciar-se sobre el partit d'extrema dreta: "Tant de bo no sigui necessari cap vot més ni cap partit més".