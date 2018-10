Interior destitueix el màxim responsable de la lluita antiterrorista a l'Estat

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, continua amb la depuració de la cúpula de la Policia Nacional i avui ha cessat Germán Castiñeira, màxim responsable de la lluita antiterrorista a l'Estat. Castiñeira, cap d'informació de la Policia Nacional, va ser nomenat per l'exministre popular Juan Ignacio Zoido fa només deu mesos. El rellevament de Castiñeira forma part d'una remodelació que previsiblement afectarà més càrrecs policials.

El 17 d'octubre es va cessar el subdirector del gabinet tècnic de la Policia, José Manuel Pérez Pérez, per haver convidat a un acte a qui va ser director de la institució, Juan Cotino, processat per casos de corrupció en la seva etapa com a dirigent a València. Des que va arribar a Interior, Marlaska ha recuperat la figura del director adjunt operatiu (DAO) i ha renovat la cúpula de la Policia.

La destitució de Castiñeira es produeix després que Marlaska hagi destituït avui mateix el cap superior de la Policia Nacional a Navarra, Daniel Rodríguez López, després que 'Eldiario.es' revelés que difonia insults contra polítics d'esquerres i nacionalistes a través d'un compte anònim de Twitter. Fonts del ministeri de l'Interior asseguren que Rodríguez López, que va ser nomenat el gener del 2012 després de la victòria electoral de Mariano Rajoy i que mantenia el càrrec amb l'entrada del PSOE al govern socialista, estava entre els alts càrrecs que havien de ser destituïts els pròxims dies.