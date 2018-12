El ministeri de l'Interior va pagar amb fons reservats a l'exnòvia de Jordi Pujol Ferrusola per incriminar la família de l'expresident de la Generalitat

María Victoria Álvarez, exnòvia de Jordi Pujol Ferrusola, va cobrar durant mesos dels fons reservats per col·laborar amb la policia espanyola en la investigació que va permetre descobrir el patrimoni ocult de la família de l'expresident de la Generalitat, segons ha destapat aquest dimecres 'El Independiente'.

El testimoni d'Álvarez i les proves que va aportar van ser claus per l'obertura de procediments judicials en els quals els integrants de la família Pujol estan sent investigats per blanqueig de capitals i per frau fiscal, entre altres delictes.

Álvarez ha dissipat la incògnita que ha planejat durant aquest temps al confirmar a 'El Independiente' que va rebre diners del ministeri de l'Interior per la col·laboració. Ho aclareix sis anys després que comparegués davant dos agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional i denunciés que la seva exparella, Jordi Pujol Ferrusola, tornava d'Andorra amb "grans quantitats de diners".

Es desconeix el temps i la quantitat percebuda amb càrrec als fons reservats, gestionats per la Secretaria d'Estat de Seguretat durant l'etapa en què Jorge Fernández Díaz estava al capdavant del ministeri de l'Interior. El concepte dels pagaments va ser "despeses d'investigació".