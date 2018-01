La Interventora de la Generalitat nega que els encàrrecs a Unipost fossin per a l'1-O

La Interventora General de la Generalitat conclou que els contractes de l'administració catalana a l'empresa postal Unipost no eren il·legals ni s'emmarcaven en la preparació de l'1-O, sinó que responen "a serveis postals ordinaris propis" sense cap vinculació "al finançament de cap actuació il·legal ni contrària als tribunals".



Així s'indica en una carta inclosa al sumari sobre els preparatius de l'1-O que investiga el jutjat d'instrucció núm. 13 de Barcelona i en resposta al requeriment de la Secretaria d'Estat d'Hisenda. La carta afegeix que els 33 encàrrecs que Unipost va oferir a la Generalitat "han estat fiscalitzats i compatibilitzats pels serveis de les intervencions delegades". Tal com es desprèn, les dues factures de major import corresponen a la conselleria de Treball, Afers Socials i Família, per un valor total de 155.032 euros.



El passat mes de setembre, la Guàrdia Civil va registrar la seu d'Unipost on va intervenir nombrosa documentació relacionada amb el cens del referèndum d'autodeterminació del passat octubre. A més, el passat 14 de desembre detenien el director general de l'empresa postal.