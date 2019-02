Irene Lozano identifica la "desinformació" com la principal amenaça a la reputació d'Espanya

La secretària d'estat d'Espanya Global, Irene Lozano, ha considerat que la principal amenaça per a la reputació d'Espanya està en "les batalles de desinformació", que no són exclusives d'Espanya però que s'han donat "en l'experiència recent" del país. Així ho ha afirmat durant la seva compareixença a la comissió d'exteriors del Congrés per explicar el projecte de pressupostos, que comptarà amb 1,06 milions d'euros (el pressupost total del ministeri és de 1.467 milions d'euros).

La secretària d'estat ha demanat cenyir-se en la seva compareixença a la informació sobre els pressupostos i ha relatat que des de fa dos mesos té demanada una compareixença més genèrica per parlar de les prioritats de la nova secretaria d'estat. "És un projecte de país, no es tracta de patrimonialitzar la bandera ni les fortaleses d'un país en benefici d'un partit, sinó del país". "Quan millora la reputació del país millora la vista de tots, la inversió estrangera, les visites turístiques i la fortalesa per exercir el paper que ens correspon en les instàncies internacionals ", ha dit.

Amb tot, sí que ha posat l'accent en algunes feines que s'ha fixat el seu departament, com ara establir un mecanisme d'indicadors que mesuri la reputació d'Espanya i un sistema d'alerta primerenca en matèria de reputació, a més de dissenyar una estratègia a mitjà termini 2020-25. Lozano ha intercanviat retrets amb la portaveu del PP, María Dolores Bolarín, i amb el de Ciutadans, Fernando Maura. La popular li ha retret, d'entrada, la "moció de censura fraudulenta" amb què va néixer el govern espanyol i li ha recordat que el seu antecessor, l'alt comissionat per la Marca Espanya, no cobrava per la seva feina.

En el seu torn de resposta, la secretària d'estat li ha dit que considerava positiu que la reputació del país tingués, per primera vegada, pressupost, i li ha recordat també que gràcies a la democràcia podia dedicar-se a la política. "Jo m'alegro que vostè cobri un sou com a diputada", li ha subratllat després d'ironitzar que abans molts vivien de les rendes.

Per la seva banda, Fernando Maura, que va ser el seu company de files quan tots dos militaven a UPyD, ha començat celebrant que Lozano "hagi trobat lloc a l'administració" gràcies "a la generositat del president del govern" i li ha retret "excés de vehemència "en alguns escrits del passat" (un article i un tuit sobre el rei). L'ara secretària d'estat s'ha defensat mostrant-se orgullosa de la seva activitat professional i dels seus textos publicats, alguns "amb premi literari". "Tinc una trajectòria professional fora de la política, cosa que no tothom pot dir", ha afegit.