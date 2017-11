Israel no té “posició oficial” sobre el cas català

“De moment no hi ha una posició oficial d’Israel i cal tenir paciència”, diu Emmanuel Nahshon, portaveu del ministeri d’Afers Estrangers israelià, sobre la declaració d’independència de Catalunya. Les autoritats israelianes mesuren les paraules des de fa dies per dos motius: d’una banda, reconeixen que mantenen bones relacions amb Catalunya i, d’una altra, no volen quedar malament amb Madrid. “Israel i Espanya comparteixen unes relacions llargues, fortes i amistoses, basades en les nostres tradicions comunes i històriques i en valors democràtics compartits. Israel vol que la crisi interna a Espanya es resolgui ràpidament i pacíficament, i mitjançant un ampli consens nacional”, va afegir Nahshon en un comunicat.

Israel ha sigut pràcticament l’únic país occidental que no s’ha expressat públicament sobre el conflicte dins l’Estat, malgrat que el govern espanyol li va demanar expressament la setmana passada que ho fes. En això Israel s’ha diferenciat dels Estats Units i dels altres països europeus, que han donat suport a les accions del govern Rajoy.

Alts funcionaris israelians han dit al diari Haaretz que en un futur pròxim no faran comentaris, encara que la posició israeliana podria canviar depenent dels esdeveniments. “Igual que Israel no vol que Europa intervingui en els seus afers interns, ara seria inadequat que nosaltres comentéssim aquest tema”, va dir un alt funcionari a aquest diari liberal.

Catalunya proisraeliana?

La percepció que ha arribat al Maariv, un altre diari -en aquest cas molt de dretes-, és peculiar. Diuen que un dels motius que expliquen l’esmentada posició ambivalent és que a Israel es pensa que Catalunya és proisraeliana i que “fins i tot és comú veure banderes israelianes a les cases catalanes”.

D’altra banda, el viceministre de Defensa, Eli Ben-Dahan, va dir fa pocs dies que era “hipòcrita” que Espanya mantingués una posició clara respecte dels palestins “mentre no permet que els catalans celebrin un referèndum sobre la independència”.

Les autoritats catalanes sempre han cuidat molt les relacions amb Israel, un país pel qual han sentit una gran admiració. Va ser el cas de Jordi Pujol i també d’Artur Mas. Aquest va fer un dels seus últims viatges com a president de la Generalitat a Israel i malgrat que s’hi va estar quatre dies no va visitar els territoris palestins, com és habitual entre els mandataris estrangers.

En una ocasió, quan va recollir un premi de l’Associació Catalana d’Amics d’Israel, Artur Mas va dir: “Com a Israel, a Catalunya també hi ha un poble determinat a ser lliure”. I en una altra ocasió va esmentar Israel com el principal aliat de Catalunya, per davant dels Estats Units.