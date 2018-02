“Ja me’n vaig, però demà hi torno!”: les protestes d’ultradreta al Suprem perden pistonada

Tanta cita judicial de líders independentistes al Suprem ha acabat per esgotar els manifestants d’ultradreta que protesten habitualment amb banderes d’Espanya a les portes del tribunal. Ahir, tot i que era un dia assenyalat, amb les cites de dos pesos pesants dels grans partits independentistes, els congregats es podien comptar amb els dits d’una mà, i eren superats amb escreix per l’àmplia delegació d’independentistes que van acudir a donar suport a les dues Martes. Avui hi ha una altra oportunitat per comprovar-ho, tot i que la presència d’Artur Mas té números d’atraure una delegació més nombrosa d’ultradretans.

Un d’ells, el més sorollós, que es va passar el matí cridant consignes contra l’independentisme, avisava: “Ja me’n vaig, però demà hi torno!”, va cridar poc després del migdia, quan portava més de tres hores amb la cantarella. La delegació de polítics independentistes, que ahir comptava amb una àmplia representació del PDECat, així com primeres espases dels republicans i dels cupaires, el va acomiadar amb un sorollós aplaudiment. No perquè els agradés el que deia, sinó perquè se n’alegraven que, per fi, marxés.

Eduard Pujol, portaveu de Junts per Catalunya, feia de vers lliure, tot i que es va passar la major part del temps enganxat als demòcrates. Va denunciar que les citacions d’ahir formen part de “l’enginyeria de la por” de l’estat espanyol, mentre que l’exdiputada de la CUP Mireia Boya, que tornava al Suprem una setmana després de declarar, va defensar: “No hem comès cap delicte. La defensa de les llibertats no és cap delicte”.