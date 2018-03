Jaume Alonso-Cuevillas: "Hi ha elements molt sòlids per pensar que l'extradició de Puigdemont pot ser denegada"

L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha assegurat aquest dijous a RAC1 que "hi ha elements molt sòlids per pensar que l'extradició [de Puigdemont] pot ser denegada", però es mostra "prudent": "El fet que el jutge Llarena hagi marcat la casella de corrupció desacredita l'euroordre". Per a Cuevillas, "pot passar que l'extradició sigui denegable o bé que només se l'extradeixi per un delicte, com el de malversació".

Per al jurista, "a Espanya es pensa que l'extradició és una qüestió diplomàtica, però els jutges alemanys faran el que creguin que han de fer, governi qui governi". L'advocat ha assegurat, en el mateix sentit, que el cas de Puigdemont "pinta bé" i afegeix que "la jutgessa alemanya li va demanar disculpes perquè no podia resoldre el cas de pressa, amb la Setmana Santa pel mig”.

Cuevillas s'ha convertit també, recentment, en l'advocat de l'historiador Josep Lluís Alay, que acompanyava Puigdemont al cotxe quan va ser detingut. Tant Alay com dos Mossos d'Esquadra que viatjaven amb ells van ser detinguts. Ahir, Alay va ser posat en llibertat perquè, segons diu Cuevillas, "no ha comès cap delicte", sinó que "assessorava" Puigdemont "per la seva experiència en relacions internacionals".

Segons ha explicat, "van detenir Josep Lluís Alay al pàrquing del centre comercial L'Illa "davant de tothom". "Va veure que treien un localitzador del seu cotxe, que està prohibit".