Jaume Barberà tancarà la llista dels comuns a les eleccions del 21-D

El periodista Jaume Barberà tancarà la llista dels comuns a la demarcació de Barcelona a les eleccions del 21-D. Barberà, conegut per dirigir i presentar programes d'entrevistes a TV3 com "Singulars" o "Retrats", actualment és col·laborador habitual en tertúlies de diferents espais com "El món a RAC1". Precisament en aquest programa és on ha revelat avui que havia rebut dues ofertes per anar als comicis.

El presentador, que ha remarcat la seva voluntat d'ocupar un "lloc simbòlic", ha anunciat que aniria a la llista d'un partit "que rebutja la DUI, es posiciona en contra del 155 i que aposta per aconseguir més autogovern". Unes afirmacions que deixaven clar que entraria a formar part de manera simbòlica de la candidatura que configuren Catalunya En Comú, Podem, ICV i EUiA, de la qual és cap de llista el diputat al Congrés, Xavier Domènech.

El fitxatge de Barberà suposa un cop d'efecte de la coalició que fa bandera del dret a decidir, però que refusa la via unilateral. El periodista no ha amagat que és independentista, però últimament s'havia mostrat molt crític amb el full de ruta del Govern perquè considerava que la proclamació de la independència era un error. De fet, al seu compte de Twitter té fixat un missatge del 27 d'octubre, el dia que es declara la independència, amb aquesta apreciació.