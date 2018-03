Jaume Bosch titlla "d'unionistes" els autoanomenats "federalistes d'ICV" i els acusa de fer "seguidisme del PSC"

El dirigent de l'executiva d'ICV, Jaume Bosch, critica durament el manifest que aquest dijous van presentar alguns membres ecosocialistes autoanomentats "federalistes", crítics amb el Procés i els resultats de Catalunya en Comú en les últimes eleccions. "L'ambigüitat en l'eix nacional ens ha portat a una situació límit", consideren.

En un escrit al seu blog, Bosch els acusa "d'unionisme disfressat de federalisme" i de fer "seguidisme del PSC". "M'atreviria a qualificar el manifest de preocupant", apunta el dirigent, que recrimina les crítiques a la participació a l'1-O -decisió presa per la "majoria de la militància"- i al fet que Ada Colau col·loqués el llaç groc a la façana de l'Ajuntament de Barcelona. Bosch retreu als impulsors d'aquest manifest, entre els quals hi ha Joan Boada, que no s'hagin pronunciat en contra de l'aplicació de l'article 155. "Cap crítica a la supressió de l’autogovern a través de l’article 155 amb el vergonyós suport de PSOE i PSC, cap referència a l’actuació desproporcionada de les forces de seguretat de l’Estat el dia 1 d’octubre, cap esment, ni tan sols des del punt de vista humà, a les persones empresonades", es lamenta Bosch, que també expressa la seva disconformitat amb el trencament del pacte de govern a Barcelona entre Barcelona en Comú i els socialistes.

En aquest sentit, Bosch reivindica l'espai de Catalunya en Comú com un espai de cabuda d'un " projecte federal o confederal que permetria resoldre bona part de les reivindicacions plantejades per molts independentistes", una defensa del nou partit dels comuns davant les crítiques dels membres "anti-Procés", que consideren que hi ha hagut un "excés de paraules i gestos de sintonia de dirigents dels comuns amb el processisme”.

El frec a frec intern a ICV arriba pocs dies abans de la convenció nacional que ha de celebrar el partit dissabte de la setmana vinent, dia 10, al Prat del Llobregat, on s'han de definir les línies estratègiques del futur. L'executiva aposta per reforçar l'espai de Catalunya en Comú, però en la línia del que defensen els "federalistes d'ICV", subratllen que cal fer una "crítica sense complexos al processisme".