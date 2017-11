Jáuregui (PSOE) diu que els empresonaments són "un plus" que afavoreix l'independentisme de cara a les eleccions del 21-D

L'eurodiputat del PSOE Ramon Jáuregui ha assegurat aquest dijous que els empresonaments dels membres del Govern són un "plus d'avantatge" que afavoreix l'independentisme de cara a les eleccions del 21 de desembre. És per això que el socialista ha demanat que "ningú" pugui "enarborar l'empresonament com un element sentimental favorable a les seves proclames".

Així ho ha exposat en una entrevista a la SER respecte als empresonaments de membres del Govern. En aquest sentit, l'eurodiputat socialista ha demanat a Carles Puigdemont que torni a Espanya: la seva "fugida", ha assegurat, és el motiu pel qual els companys de Govern del president que es van quedar a Espanya estan empresonats. "Si tornés afavoriria la llibertat dels seus companys", ha dit, i ha reclamat a Puigdemont que abandoni el "teatre" i abraci "la democràcia".

Jáuregui ha admès que la imatge de consellers empresonats "no agrada" a les institucions comunitàries, però ha insistit que "ningú" qüestiona el poder judicial a Espanya, que "és independent".