Javi López llança la seva candidatura per tornar a liderar el PSC a les europees

Javi López es torna a presentar a les primàries del PSC per liderar la llista socialista a les eleccions europees del 26 de maig. De moment, a poc més de 24 hores perquè que s'acabi el termini per apuntar-se al procés intern, no consta que s'hagi presentat cap candidatura alternativa a la de l'eurodiputat, que ja va encapçalar la llista del seu partit als comicis del Parlament Europeu el 2014. Aleshores, igual que avui, ja es va presentar com un candidat "jove i diferent, i que ha dut a terme una renovació de veritat" a nivell europeu del PSC, un partit tradicional "una mica poruc a l'hora de prendre aquestes decisions".

En l'acte de presentació de la seva candidatura, López ha carregat contra l'independentisme: "Què es pensaven? Que Europa els hi donaria la raó?", ha començat preguntant López. "Europa és un projecte que ha nascut bàsicament per esborrar les fronteres i que vol evitar aquests xocs nacionalistes i egoistes", ha afirmat l'eurodiputat, que ha assegurat que en els propers cinc anys el repte més important serà "lluitar contra aquests adversaris" en "una batalla existencial contra l'extrema dreta".

També ha recordat que mentre els independentistes "deien que Merkel trucaria a Rajoy per forçar un referèndum", el PSC va poder parlar amb Timmermans -vicepresident primer de la Comissió Europea- entre altres representants europeus i "influir de manera positiva per mantenir la convivència a Catalunya". "Ara es tornen a presentar dient que volen solucionar el problema judicial, és una mentida, com quan fa cinc anys deien que es presentaven perquè Europa els donés suport per celebrar un referèndum d'autodeterminació", ha criticat López, que ha afirmat que els socialistes han portat a l'agenda del Parlament Europeu la desigualtat i ho volen continuar fent els propers cinc anys.