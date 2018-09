Jessica Albiach relleva Xavier Domènech al capdavant del grup parlamentari dels comuns

La diputada de Catalunya en Comú - Podem, Jessica Albiach, ha assumit aquest dimarts oficialment la presidència del seu grup parlamentari en prendre el relleu a Xavier Domènech, que va dimitir fa dues setmanes. Ho ha acordat el grup parlamentari en una reunió que ha tingut lloc avui, segons ha informat la mateixa Albiach en roda de premsa.

"El llegat de Domènech és imprescindible i és el projecte de tot l'espai polític", ha dit la diputada, que s'ha compromès a mantenir la línia política del seu antecessor. L'acord també inclou la continuïtat d'Elisenda Alamany com a portaveu del grup, mentre que Marta Ribas passarà a ocupar el lloc de portaveu adjunta i Lucas Ferro (que havia anat el número vuit a les llistes dels comuns a Barcelona) entrarà com a nou diputat al Parlament. En el mateix sentit, Albiach ha assegurat que "no està sobre la taula" rellevar el coordinador de grup a la cambra, Marc Grau.

La diputada ha destacat que el seu grup passarà a ser "l'únic que té dones a tots els llocs de decisió". Preguntada sobre els motius de la dimissió de Domènech del seu càrrec, Albiach ha afirmat que el partit "assumeix la responsabilitat de la sobrecàrrega" i que treballarà d'ara endavant "de la manera més coral".