El coixí de Joan Carles i les selfies amb Rajoy: una festa d'exs per la Constitució

La premsa espanyola fa setmanes que en va plena. Que si Joan Carles de Borbó no estarà convidat a l’aniversari dels quaranta anys de la Constitució, que si ara sí, que si el rei nou el vol al 'fossat', com les taquígrafes, que si “Quina vergonya”. Era l’etern dilema de si cal convidar els exs a les festes, que es resol a favor del Borbó, tot i el risc evident i que s’acaba consumant que acapari l’atenció. Poc abans de l’inici del solemne acte, unes senzilles cadires, del model més simple de les que es poden trobar a l’ampul·lós Congrés, apareixen, efectivament, al fossat per acollir el rei emèrit i la seva dona, Sofia de Grècia, protagonistes silenciosos d’un matí de celebracions i de molts retorns.

El pare de Felip VI arriba abans que el seu fill, sense molta pompa, a diferència de l’entrada solemne de l’actual cap d’estat, precedida per un silenci d’aquells que ningú mana però que tothom obeeix. Conscients de la polèmica, els diputats, senadors i figures rellevants de la història recent espanyola presents en l’acte li fan un llarg aplaudiment, que Joan Carles rep sense parar-hi gaire atenció. El monarca jubilat està ocupat garantint-se comoditat en la cadira vermella, que li acaba proporcionant un coixí que col·loca un assistent vestit de militar.

Des d’aquí, Joan Carles veu com se succeeixen els homenatges. Ana Pastor el lloa i torna a arrencar els aplaudiments, als quals se sumen Felip i Letícia, la princesa Elionor i la infanta Sofia. L’aplaudiment es fa llarg als dos monarques en el tro, i deixen d’aplaudir abans que ho faci la majoria. Elionor i Sofia, assegudes de manera alineada als seus pares, no se n’adonen i continuen fins que la gran veu de cua d’ull que ja no toca i avisa la germana.

Però la festa de la Constitució és una festa d’exs no només per la presència dels dos monarques. Davant seu tampoc hi falten els quatre expresidents. I entre ells, l’últim, Mariano Rajoy, és qui acapara més l’atenció. És el seu retorn al Congrés després de la moció i fa gal·la del seu particular carisma d’home normal un cop més, explicant que està “encantat” de la seva nova vida i que surt a caminar cada dia. Aquesta afabilitat situa Rajoy per sobre d’Aznar, Zapatero i González en la llista de preferits per fer unes canyes, i això es deixa notar en la recepció de després dels discursos oficials. González i Aznar, esquerps, marxen ràpidament després de l’acte i només ell i Zapatero es queden a fer unes copetes i el furtiu canapè. I mentre que el socialista es dedica a fer algun ‘corrillo’ comentant l’actualitat política, a Rajoy se li fa una cua de fans per fer-se selfies amb ell, que el registrador de la propietat accepta de bon grat. “Està encantat”, murmuren al ser voltant.