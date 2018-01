Joan Carles I rep lloances dels líders polítics pels 80 anys

Joan Carles de Borbó i Borbó va abandonar el tron en favor del seu fill, Felip VI, en el pitjor moment del seu regnat, el juny del 2014. Els casos de corrupció a la seva família i les seves esperpèntiques aventures, amb una cacera d’elefants a Botswana inclosa, van ser l’estocada final a un regnat que havia vist com el suport gairebé unànime que suscitava entre la població espanyola s’esllanguia a cop d’escàndol. Però el 80è aniversari que va celebrar ahir l’exmonarca va servir perquè entre la classe política espanyola s’esborrés qualsevol ombra de crítica a la seva figura. Líders de tots els colors es van bolcar a felicitar l’octogenari Borbó, i van destacar el seu paper durant la Transició, quan va pilotar el pas de l’estat espanyol de la dictadura franquista -que l’havia entronat- a la democràcia parlamentària.

El pare de l’actual rei espanyol va celebrar el seu aniversari d’una manera molt diferent a com, fa una dècada, va celebrar la setantena. Aleshores, poc abans de l’esclat del cas de corrupció que va arrossegar el seu gendre Iñaki Urdangarin a una condemna de presó encara per complir, els fastos van ser més multitudinaris. El rei encara conservava la corona, i va aplegar més de 500 convidats a un convit propi del càrrec i de l’eufòria precrisi. Enguany la celebració ha quedat reduïda a la família pròxima. En el cas de Joan Carles, el nombre no és menyspreable: una setantena de persones van assistir al Palau Reial a la celebració, entre les quals l’actual rei i família, i la seva filla Elena. La gran absència va ser la de Cristina de Borbó i la seva família directa -inclòs el marit, Iñaki Urdangarin, que gaudeix dels últims mesos en llibertat a Suïssa, on viuen-. De regal d’aniversari, la Casa del Rei va decidir atorgar-li el privilegi de presidir avui la Pasqua militar per primer cop des de l’abdicació.

Rajoy: “És una figura clau”

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va marcar ahir la tònica de les felicitacions i va destacar que Joan Carles va ser una “figura clau” de la Transició. En un to similar es van expressar el líder del PSOE, Pedro Sánchez, i el de Ciutadans, Albert Rivera, que li va enviar un telegrama agraint-li que instaurés a Espanya la “democràcia i la llibertat”. També l’expresident José María Aznar es va desfer en elogis, i va dir que el regnat de Joan Carles serà “un dels més recordats de la història d’Espanya”.