Joan Mena creu que el govern espanyol pot fer servir l'advocacia de l'Estat per fer gestos pels presos

Amb els pressupostos sobre la taula, PSOE i Podem busquen el suport dels partits independentistes catalans. Ni PDECat ni ERC, però, de moment s'han mostrat partidaris d'aprovar els comptes si el govern espanyol no fa gestos amb els presos o per un referèndum d'autodeterminació amb Catalunya. El govern espanyol insisteix que no pot influir en el procés judicial que afecta els líders independentistes i ha rebutjat donar instruccions a la fiscalia perquè rebaixi o retiri les acusacions per rebel·lió. De fet, Podem tampoc considera que sigui una via vàlida i posa l'advocacia de l'Estat com una "eina" per fer gestos en direcció l'alliberament dels presos.

"El govern espanyol té eines com l'advocacia de l'Estat per fer gestos amb Catalunya", ha assegurat el diputat d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats Joan Mena en una entrevista a TV3. "El govern espanyol té marge per fer-ho, però sense caure en el parany de la fiscalia", ha insistit el diputat, que considera que el PSOE no ha de "caure en el parany del PP i instrumentalitzar la justícia de forma demòfoga".

Mena ha afirmat que els pressupostos pactats amb el president espanyol, Pedro Sánchez, "aplanaran el camí per poder acabar parlant de tot" amb els independentistes. "Més d'hora que tard, Sánchez haurà d'acceptar gestos de distensió política", ha asseverat Mena, que ha reiterat que el conflicte català només se soluciona per la via política. "Tant el govern de l'Estat com la Generalitat han de fer gestos per acabar amb la situació d'anormalitat política", ha sentenciat.

Precisament, demà el líder de Podem, Pablo Iglesias, visitarà el president d'ERC, Oriol Junqueras, a la presó de Lledoners per abordar la situació política que viu Catalunya, però també la negociació pels pressupostos estatals. Ho farà acompanyat de la diputada dels comuns al Congrés dels Diputats, Lucía Martín, i del tinent d'alcalde de l'ajuntament de Barcelona, Jaume Asens. Mena ha emmarcat la trobada "dins la normalitat de trobades que han de tenir líders polítics". "El que és anormal és que ho hagin de fer a la presó", ha lamentat el diputat.