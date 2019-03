Joan Reñé formarà part de la comissió informativa que l’investiga

Joan Reñé, antic president de la Diputació de Lleida pel PDECat i anteriorment militant de CDC, formarà part de la comissió informativa creada a proposta d’ERC i dirigida pel seu partit, on ara és diputat, que investiga el "cas Boreas". L’expresident va votar a favor de la seva creació tot i estar implicat en el mateix cas. L’investiguen a ell i a 23 persones més, per "suposades" irregularitats en l'adjudicació d'obra pública. La comissió està composada per set diputats del PDECat, entre ells Reñé, tres d’ERC i un diputat per cada una de les altres formacions amb representació a la Diputació de Lleida (PSC, UA, Cs, CUP i PPC). Tot i les incongruències de formar part de l’òrgan que porta el cas del qual forma part, l’actual presidenta Rosa Maria Perelló i Escoda ha volgut aclarir que aquesta comissió no "podrà investigar res" i es limitarà a analitzar "qüestions administratives".

Tot i que fa menys d’un mes que la presidenta d’aquesta institució, va considerar en un ple que Reñé no hauria de formar part de la comissió per la seva implicació, l’expresident va sol·licitar poder-ho fer. ERC ho va criticar i ho va qualificar com "una clara demostració perquè la comissió no tingui cap utilitat" perquè "neix viciada des del primer dia”. Malgrat això, Reñé finalment serà un representant més d’aquesta comissió. Reñé va justificar aquesta decisió "consensuada" amb el PDECat com una manera de poder "aportar el seu punt de vista sobre el cas de primera mà".

Fa més d’un any, Joan Reñé va dimitir com a president de la Diputació de Lleida "per respecte a la institució", com ell mateix va explicar. Va renunciar al seu càrrec l’octubre del 2018 després de ser detingut pels Mossos d’Esquadra juntament amb altres alts càrrecs de la Diputació i responsables d’empreses també investigades pel mateix motiu com M y J Gruas o Enginyeria Inalba. Se l’acusava de corrupció, presumptament per rebre cobraments de comissions per adjudicacions i donacions a la fundació CatDem, tot i que ell sempre va defensar la seva innocència.

Una operació policial i judicial contra la corrupció de CDC -partit en el qual va començar a militar l’any 1991- investiga encara ara a Reñé per formar part de la cúpula política suposadament responsable de suborn, frau, pertinença a un grup criminal i blanqueig de capitals. El "cas Boreas", obert des de l’any 2016, va tornar a colpejar a la CDC, també investigada pel "cas Palau" o el "cas del 3%". Tot i això, Reñé es va desmarcar d’aquesta trama de corrupció, a través d'un missatge en un grup de Whatssap del partit, en el qual denunciava que "les calúmnies" que se li imputaven eren "falses" i tenien "objectius molt precisos que tots podem intuir".