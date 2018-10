Joan Rosell va anar a visitar Junqueras per aportar el seu "granet de sorra" al conflicte català

El president de la CEOE, Joan Rosell, ha explicat avui que fa uns dies va anar a visitar a la presó de Lledoners el dirigent d'ERC Oriol Junqueras per intentar aportar el seu "granet de sorra" per solucionar el "problema català". En un esmorzar-col·loqui amb polítics i empresaris organitzat pel Club Informació a Alacant, Rosell ha assenyalat, però, que no té intenció "d'explicar" de què va parlar amb el líder d'ERC.

"No ho explicaré", ha respost sobre el contingut d'aquesta trobada amb Junqueras, encara que posteriorment ha revelat que hi va anar perquè el president d'ERC li expliqués la seva postura per, a continuació, "transmetre als qui pugui transmetre" la informació.

En tot cas, ha sostingut que és conscient que aquesta visita el "podria perjudicar", malgrat la qual cosa "ho tornaria a fer". "Sabia les conseqüències que tindria, i el que dirien uns i altres, però m'és absolutament igual, perquè quan un pensa una cosa, la fa", ha subratllat després de posar de manifest que tracta "d'ajudar amb un granet de sorra en un problema tremendament complicat que afecta Catalunya, Espanya i Europa".

Sobre això, ha insistit que davant "el problema català" hi ha l'opció de negar-lo o d'admetre'l, i ell aposta per aquesta última via i per intentar "ajudar almenys a tenir la màxima informació d'una part". En aquest sentit, ha indicat que, "afortunadament", té "relació amb tots els partits, especialment amb els catalans". "Hi he intentat tenir una relació superfluïda (amb els partits), especialment quan estan a l'oposició, perquè quan arriben al govern, si no l'has tingut abans, no serveix de res", perquè no coneixen prèviament "les teves inquietuds".

Així, Rosell ha assegurat que amb ERC té "relació, fins i tot familiar, des de fa molts anys, el mateix que amb CiU i el PSC: els conec a tots". Quan li han preguntat per la visita de demà del líder de Podem, Pablo Iglesias, a Junqueras, ha evitat pronunciar-se: "Això és tema de Pablo Iglesias, i jo no hi entro".