Joan Tardà deixa el Congrés després de quinze anys

"El seu futur el decidirà ell". ERC es nega a perdre un actiu com el de Joan Tardà malgrat que, de moment, hagi hagut d'acceptar que no repetirà a les llistes al Congrés de Diputats. Després de quinze anys a la cambra baixa espanyola, Tardà ha decidit posar punt final a la seva trajectòria a Madrid i així ho ha comunicat formalment al partit en què milita des del 1992. La direcció d'Esquerra estava avisada des de feia quatre anys. El 2015 Tardà ja va mostrar-se reticent a continuar al Congrés, però aleshores –amb el projecte sobiranista en plena ebullició– el van convèncer de la importància de seguir una legislatura més. Va acabar acceptant-ho per "responsabilitat".

"Té una trajectòria de lluita i de dignitat que l'honoren. Esperem que tot aquest capital el pugui seguir dipositant en la construcció de la República Catalana", ha apuntat aquest dilluns en roda de premsa la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta. De moment "no hi ha res sobre la taula", però el partit confia seguir comptant amb ell els pròxims anys. "Si algú està cansat que descansi, però que descansi només cinc minuts", va repetir en les campanyes electorals del 2015 i del 2016. "Això és el que li diem ara nosaltres", apunten cordialment fonts de la direcció.

Amb la renúncia de Tardà –que el 2015 ja va renunciar a ser cap de llista tot i que el lloc estava reservat al seu nom–, Gabriel Rufián serà la principal cara visible d'ERC en les eleccions generals. Les primàries ja s'han engegat però ningú dubta que l'actual portaveu adjunt al Congrés tornarà a ser el cap de llista, acompanyat per una dona, que diverses fonts apunten que podria ser una de les actuals diputades del partit a la cambra baixa.